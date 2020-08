La chitarra di Gavino Loche nella Foresta Pietrificata al Map di Perfugas

L’esposizione si apre con numerosi resti delle Foreste Pietrificate e offre al visitatore un percorso cronologico che va dal Paleolitico Inferiore sino al Medioevo, con una sala topografica che rimanda alla visita dei comuni dell’Anglona. Seguirà un seminario di musica Masterclass aperto a musicisti e appassionati di chitarra acustica moderna “Dalla Chitarra Classica al Contemporary Fingerpicking e Nuove tecniche della Chitarra Moderna” con la partecipazione del chitarrista Gavino Loche, che intratterrà gli ospiti del MAP durante l’Apericena in musica dove assaporare i formaggi della Cooperativa Pastori Perfughesi, i vini delle aziende vitivinicole “Deperu Holler” e “Sorace”, le birre artigianali del birrificio “Canesciolto”, i gelati artigianali della gelateria “Oriolos”. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione in quanto i posti sono limitati.





Sa Rundine snc è una società al femminile che da oltre vent’anni hanno scommesso nel campo dei servizi culturali. Il punto di partenza è stato la gestione del MAP (Museo Archeologico Paleobotanico) di Perfugas, con l’itinerario urbano che unisce Museo, Pozzo sacro predio Canopoli e Retablo di San Giorgio ai quali, in occasioni particolari e su richiesta per i gruppi organizzati, si aggiungono altri siti d’interesse archeologico e storico artistico presenti nel territorio di Perfugas, dell’Anglona e del Nord Sardegna. La società Sa Rundine si occupa della pianificazione di progetti educativi, complementari alla programmazione scolastica, e dell’organizzazione di eventi culturali volti alla valorizzazione del territorio.





Gavino Loche, originario di Perfugas, è considerato uno dei maggiori esponenti della chitarra acustica moderna, ha vinto numerosi concorsi chitarristici, tiene concerti e seminari in tutto il mondo. È autore del metodo didattico: “Contemporary Fingerpicking Guitar” ed è giornalista e autore dell’omonima rubrica presso la rivista “Chitarra Acustica”. Ha la capacità di muoversi con grande disinvoltura da un genere all’altro. Chi assiste alle sue performance rimane letteralmente stregato dal suo talento e ha la sensazione di ascoltare due chitarristi spesso chiedendosi: “Come fa a farlo?” Un’intera band in una sola persona, tanti strumenti in una sola chitarra. In questo concerto-spettacolo, invenzioni melodiche originali si alternano ad arrangiamenti per sola chitarra di brani che hanno fatto la storia del Rock e della musica contemporanea. I suoi non sembrano concerti solisti, ma di un’intera band.





La scuola civica di Musica “Sonos”, con capofila Nulvi, nasce 17 anni fa ed è un solido punto di riferimento musicale per l’Anglona. Offre corsi di strumento musicale con insegnanti specializzati. Comprende nove comuni, Nulvi, Martis, Chiaramonti, Tergu, Perfugas, Laerru, Bulzi, Osilo e Tula. I corsi sia inviduali che collettivi, sono aperti a tutti abbracciando qualsiasi fascia d'età . Programma “Apericena al MAP”: alle 19:00: visita guidata al MAP alle 20:00: seminario di musica con il Chitarrista Gavino Loche alle 21:30 “Apericena in musica”; durante il concerto di Gavino Loche verranno proposte degustazioni di vini, birre artigianali e prodotti locali.

