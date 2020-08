Sabato alla stazione dell'arte di Ulassai c'è Davide Boosta Dileo con Boostology

Se esiste una colonna sonora dei pensieri di ognuno nell’estate più strana del secolo, un artista come Boosta sa sicuramente come darle vita. «È un’estate assurda – dichiara Boosta – ma ascoltare musica dal vivo, non solo come intrattenimento, è un valore irrinunciabile per continuare a riconoscersi.

La cultura (che è lavoro, bellissimo) rimane una delle scale mobili sociali che abbiamo.



E sì. Anche la musica è così. È uno strumento per vivere meglio.

Io quest’estate voglio fare quello che so fare. Ci vediamo in giro».

Prosegue “BOOSTOLOGY”, il tour in solo di Davide “BOOSTA” Dileo che sabato 22 agosto sarà in concerto alla Stazione dell’arte di ULASSAI (NU) per presentare al pubblico uno speciale concerto passeggiato, attraverso i sentieri meno battuti della musica contemporanea del ‘900, le pietre miliari del suo repertorio pianistico e alcune composizioni inedite, di prossima uscita.