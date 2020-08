Vai ai contenuti Utilizzo di Gmail con gli screen reader Meet Avvia riunione Partecipa a riunione Hangouts 3 di 31.881 Il festival Nuoro Jazz prosegue giovedì 20 con il suo terzo concerto - foto 14,55 - spettacolo Posta in arrivo x Buongiorno Alghero 15:54 (9 minuti fa) a me Alle 21, nel giardino della sezione sarda della Biblioteca Satta, è di scena un atipico trio formato da Fulvio Sigurtà (tromba e flicorno), Bebo Ferra (chitarra) e Paolino Dalla Porta (contrabbasso), tutti nomi di primo piano della scena jazzistica nazionale nonché docenti dei Seminari di Nuoro Jazz da diversi anni. Una formazione inusuale ma che può contare sulle affini sensibilità musicali e umane dei tre musicisti e su precedenti esperienze comuni.







Bebo Ferra e Paolino Dalla Porta collaborano insieme dal 1995 in varie formazioni e progetti discografici, come il Devil Quartet di Paolo Fresu e il trio 3 of Visions con Fabrizio Sferra.



Attivo dal 1997, il duo formato dal chitarrista cagliaritano (ma da tempo trapiantato a Milano) e il contrabbassista mantovano, conta tre album all'attivo e un'intensa attività concertistica sui palchi di importanti rassegne e festival nazionali e internazionali.

Una tecnica raffinata, unita a una forte carica espressiva, la poetica dei temi, l'interplay e lo scambio dei ruoli fra i due strumenti, trasformano la dimensione cameristica del loro duo acustico in una proposta articolata, ricca di energia e di sfumature.







Attivo professionalmente dal 2004, miglior nuovo talento al referendum Top Jazz del mensile Musica Jazz nel 2012, Fulvio Sigurtà vanta nel suo curriculum esperienze con la Guildhall Big Band e John Taylor, Enzo Pietropaoli, Cristina Zavalloni, Jamie Cullum e Keith Tipett, tra gli altri.



Come leader ha registrato in duo "Conversations" con il chitarrista Federico Casagrande, "Coincidences" con Giovanni Maier, "House of Cards" (2011) con il suo quintetto inglese, "Through the Journey" (2012) in duo con Claudio Filippini, "SPL" (2013) in trio con Andrea Lombardini e Alessandro Paternesi, "The oldest living thing" con Steve Swallow e Federico Casagrande (recensito con quattro stelle dalla rivista Downbeat) e "Singularity", il suo ultimo progetto, in duo con il pianista Stefano Onorati.





In programma fino a giovedì 27, il festival Nuoro Jazz propone venerdì 21 il suo quarto appuntamento: alle 21, nel giardino della sezione sarda della Biblioteca Satta, riflettori puntati sul quartetto formato dall'armonicista e fisarmonicista Max De Aloe, il pianista Salvatore Spano e il contrabbassista Salvatore Maltana con Francesco Brancato alla batteria. I biglietti per tutti i concerti di Nuoro Jazz si possono acquistare online sul sito Ciaotickets e a Nuoro al CTS (Centro Turistico Sardo) in piazza Mameli, 1.



Per informazioni la segreteria dell'Ente Musicale di Nuoro risponde al numero 078436156 e all'indirizzo di posta elettronica nuorojazz@entemusicalenuoro.it; altre notizie e aggiornamenti sono disponibili nel sito www.entemusicalenuoro.it e alla pagina www.facebook.com/nuorojazz2014.