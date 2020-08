Le stelle cadenti del Nuraghe Palmavera: spettacolo alle 20,30

La scelta dei brani spazia dall'ironia senza tempo di Gianni Rodari, ai componimenti poetici di Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda, Cesare Pavese, Pessoa, Ungaretti e Sergio Atzeni e altri autori. La lettura teatrale incontra anche la prosa, con la comicità surreale e futuristica, dei racconti delle Cosmicomiche di Italo Calvino. I brani sono intervallati e accompagnati dalle sonorità multiple di Ersilia Prosperi che spazia in composizioni originali pensate per il reading. Il suono della tromba è il principale leit motif ma viene alternato anche dai suoni prodotti da conchiglie sonanti, da una calimba, da un balafon artigianale e da un ukulele.





Qual è la distanza della luna? A chi appartiene il cielo? Come poeti e potesse, artisti e artiste si sono interrogati su quel qualcosa che sta sopra le nostre teste. Il reading si distanzia dalla solennità e compostezza delle classiche letture musicate e si muove su sfumature ironiche e surreali, con suoni ritmati, jazz e funcky, portando in scena due donne che a modo loro interpretano in maniera personale parole e note ispirate dal cielo. La scelta del Nuraghe Palmavera come location deriva dalla volontà di ambientare lo “sconcerto” in uno spazio all’aperto, in situazioni suggestive dove sia possibile osservare la volta celeste in modo da coniugare la tematica delle letture a un paesaggio che permette di vedere e “sognare” stelle e satelliti.





A seguire l'astrofisica Barbara Leo, Presidente dell'Associazione Orbitando di Cagliari, guiderà i presenti alla lettura della volta celeste con le sue stelle, i suoi pianeti, le sue galassie e costellazioni e con i miti ad essa legati. Una serata in cui le vere protagoniste saranno le Donne: tre appassionate professioniste che guideranno il pubblico nell'ascolto di un racconto che affonda le proprie radici nell'antichità e che si sposa perfettamente con il palcoscenico offerto da uno dei siti archeologici più conosciuti e suggestivi: il Nuraghe Palmavera di Alghero. Il costo del biglietto della serata è di € 15,00 per persona ed è necessario effettuare la prenotazione al numero 3294385947. I biglietti si possono acquistare direttamente presso la biglietteria del Nuraghe Palmavera. Il sito archeologico è dotato di ampio parcheggio.

La cooperativa SILT presenta un nuovo appuntamento notturno dedicato alle stelle cadenti che si svolgerà il giorno venerdì 14 agosto alle ore 20,30 nella splendida cornice del Nuraghe Palmavera. Alle ore 20,30 la serata prenderà l'avvio con lo spettacolo "CELESTIALE sconcerto poetico musicale su tema stellare" con Maria Luisa Usai: voce / letture ed Ersilia Prosperi: tromba, ukulele, kalimba, balafon, conchiglie. Sonetti, filastrocche, versi liberi e racconti tratti da opere letterarie e poetiche ispirate al mondo celeste, alle stelle, ai pianeti, alle galassie ancora non conosciute.