San Giovanni di Sinis: Marta Loddo apre "Le tentazioni a distanza"

La forte personalità dei suoi membri caratterizza l'ensemble, privo di un vero leader; e proprio questo elemento permette alle composizioni di muoversi liberamente snodando le loro trame con gioiosa abilità, sull'onda di un'inarrestabile e costante potenza creativa, capace di muoversi liberamente tra avanguardia jazz e colori multietnici. Il progetto è stato battezzato su disco nel 2010 e sul palco di Dromos soffierà sulle sue prime dieci candeline, celebrando per l'occasione il compleanno di Antonello Salis, che quest'anno festeggia in musica le sue settanta primavere.





A De Li Soul, come consuetudine, il compito di suggellare con il suo dj set il post concerto. Anche domani sera (sabato 8) gli spazi del festival saranno arredati con le sedie e i tavolini tipici di un jazz club, che permetteranno una più intima e raccolta fruizione dei concerti. In occasione del concerto Giornale di Bordo (e per quello di Tosca, domenica 9) è previsto, inoltre, un aperitivo con la degustazione dei vini "Attilio Rosè" e "I Giganti" offerti dalla Cantina Contini, e il "Lollòre" e il "Thálei" dalla Cantina Bingiateris.

Subito dopo, riflettori e amplificatori si accenderanno per uno dei momenti più attesi – e già al tutto esaurito - di questa edizione: sul palco l'energia e i colori del progetto Giornale di bordo, che riunisce tre musicisti sardi del calibro di Antonello Salis (fisarmonica e pianoforte), Gavino Murgia (sassofoni) e Paolo Angeli (chitarra sarda preparata), insieme al batterista afroamericano Hamid Drake, tra i più importanti interpreti dello strumento a livello internazionale.