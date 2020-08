Al Festival Licanìas di Neoneli la proiezione del progetto cinematografico e ambientale indipendente: "the man of trees"

Dopo la presentazione ufficiale a Nizza (Solaris Film Festival) e le tappe di Londra (premio "Best Narrative Film" al London Eco Film Festival), Orani (Première Museo Nivola), Bergamo (Festival delle Foreste), Sezze (premio "miglior opera narrativa" Lazio Green Film Festival, Cagliari (Cineteca Sarda), Tempio (Teatro della Casa del Fanciullo) e La Maddalena (Fortezza I Colmi), l'opera arriva a Neoneli, selezionata dal direttore artistico Mario Piredda per il Festival Licanìas organizzato dal Comune di Neoneli con l'Associazione culturale Sos Corriolos, dove il 7 agosto verrà presentato e proiettato in piazza Barigadu, alle ore 22.00.





Saranno presenti il regista Tore Manca e l'intero cast del film composto dagli interpreti: Bruno Petretto, Matilda Deidda, Daniela Tamponi, Giovanni Salis e da Alessandro Pala Griesche (voice over). Ingresso gratuito. Il film d'arte “The Man of Trees” è stato interamente girato in Sardegna in scenari naturali e location inusuali (fra cui i boschi neonelesi situati tra le verdi colline del Barigadu) e portato a termine dopo oltre due anni di lavorazione e impegno collettivo del regista e della troupe, grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, con il patrocinio dei Comuni di Sassari, Ploaghe, Tempio, Luras, Ossi, Scano di Montiferro, Neoneli, Giave e il supporto delle Associazioni Moviment’Arti, Lips Lega Italiana Poetry Slam, Amerindia Cinema, Molineddu, tramedarte e Wwf Italia.





La voce narrante è dell'attore Alessandro Pala Griesche, le azioni coreografiche di Daniela Tamponi, i versi poetici sono scritti da Rossella Maiore Tamponi e Tore Manca. La colonna sonora originale è a cura di Daniela Savoldi, Dalila Kayros, Irma Toudjian, Arnaldo Pontis e del coro Gabriel Tempio Pausania.





Per contatti e informazioni: email mater-ia@tiscali.it cel 3280363443.

Fresco del riconoscimento di pubblico e critica ottenuto lo scorso fine settimana all'isola La Maddalena durante il festival “La valigia dell'attore”, continua il percorso di “The Man of Trees”, il suggestivo e originale progetto cinematografico e ambientale indipendente, scritto e diretto dal regista sassarese Tore Manca per la produzione Associazione culturale mater-ia e liberamente ispirato al famoso racconto di Jean Giono “L’uomo che piantava gli alberi”, con l'obiettivo di sensibilizzare e risvegliare l’amore per la natura maltrattata e abusata, attraverso una ricerca artistica a 360°.