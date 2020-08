Musica e Versi al Nuraghe Palmavera

L'esecuzione musicale dei Tenores sarà accompagnata dall'esibizione del gruppo di ballo sardo "Sas Maestralinas", ulteriore elemento di spicco, che con i colori dei loro abiti tradizionali impreziosiranno ulteriormente il palcoscenico offerto dal sito archeologico di Palmavera. Il concerto e l'esibizione degli artisti saranno introdotti dalla lettura poetica di brani tratti dall' Odissea a cura di Enzo Bonacucina, voce narrante, accompagnato per l'occasione dal pianista Giuseppe Tanda. "Quando la parola diventa immagine e la storia diventa mito, quando l'Olimpo diventa spettacolo e il suono diventa favola, quando il sogno diventa palpito e le pietre cominciano a vivere...nasce e si rinnova il Mito di Ulisse, eterno pellegrinaggio verso la patria perduta. Una favola senza confini...in volo insieme con la sola fantasia creativa alle falde del Nuraghe Palmavera" .





La serata sarà rischiarata dalla presenza della luna piena, elemento che contribuirà a rendere ancora più suggestiva una location già di per sè di impareggiabile bellezza. Per la prima volta in assoluto la musicalità e le melodie di un canto che rimanda ad un passato tanto antico quanto moderno, espressione del mondo agro-pastorale, risuoneranno tra le antiche strutture del villaggio nuragico di Palmavera, dimostrando in questo modo quel legame indissolubile tra la storia della civiltà nuragica e la storia del patrimonio musicale sardo, in un connubio perfetto tra canto, ballo e racconto della tradizione.





Ancora una volta il sito archeologico si appresta a fungere da ottimo elemento catalizzatore per valorizzare una delle molte perle della tradizione sarda, anche grazie alla perfetta acustica e all'ottima disposizione che permette a tutto il pubblico di godere appieno dell'esibizione degli ottimi artisti che in questi giorni si sono alternati con le loro esibizioni in queste caldi notti d'estate. Il costo del biglietto della serata è di € 15,00 per persona ed è necessario effettuare la prenotazione al numero 3294385947. I biglietti si possono acquistare direttamente presso la biglietteria del Nuraghe Palmavera. Il sito archeologico è dotato di ampio parcheggio.

La cooperativa SILT è lieta di presentare un nuovo appuntamento notturno che si svolgerà il giorno MERCOLEDI' 5 AGOSTO alle ore 20,30 nella splendida cornice del Nuraghe Palmavera. Ospiti d'eccezione saranno i Tenores "Nostra Segnora de Seunis"di Thiesi, che nel corso della serata non solo si esibiranno dal vivo eseguendo brani appartenenti al repertorio della tradizione sarda, ma spiegheranno al pubblico le origini del canto a tenore, la modalità di esecuzione, il significato e tutto ciò che esso rappresenta per il popolo sardo.