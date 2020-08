"Musica & Natura": terzo appuntamento della XV° edizione della manifestazione

Esibizioni individuali di flauto, da “La passeggiata di Puccettino” alla “Fantasia pastorale ungherese” per passare alla grande Sonata per flauto e chitarra, interpretazioni accompagnate dal pianoforte Claudio Sanna, con interventi del flauto di Tony Chessa, della chitarra di Nicoletta Careddu e dell’oboe di Sara Pisano. Il concerto è preceduto alle 20 dal secondo appuntamento con il laboratorio “Riprendiamo il ritmo”, condotto e curato dall’artista Mauritmo Dorè di Gurdulù Teatro, un gioco di mani e piedi per risintonizzarsi e riprendere il ritmo con l’uso del proprio corpo. Un seminario gratuito aperto al pubblico nello spazio verde dell’albergo Libyssonis. La stagione concertistica organizzata dall'Associazione Musicando Insieme, si svolge grazie al contributo della Regione Sardegna, Camera di Commercio “Saludu e Trigu”, Fondazione di Sardegna e Ep Fiume Santo.

Un repertorio ad hoc magistralmente scelto dal maestro Antonio Amenduni per il concerto finale di Master Class di flauto, evento inserito nel ricco cartellone della XV° manifestazione Musica & Natura a cura del direttore artistico Donatella Parodi. Nel suggestivo contesto del giardino dell’Hotel Libyssonis domani, martedì 4 luglio alle 21.30, a suon di flauto l’esibizione farà leva su alcune melodie regalate dai più grandi compositori e interpretate da docenti esperti e diplomati presso le accademie e i conservatori tra i più prestigiosi italiani. Nove musicisti, allievi del corso di perfezionamento diretto dal Maestro Amenduni e ospitato dal 27 luglio al 5 agosto presso il campus della struttura alberghiera di Porto Torres, saliranno sul palco immerso tra le luci e il verde degli alberi.