Drink Of The Week

La rubrica rivisiterà, nello specifico, i capisaldi della miscelazione internazionale, prendendo spunto dalla Drink List, sapientemente redatta dagli esperti IBA – International Bartender Association, utilizzando i prodotti tipici della filiera agroalimentare sarda. Si inzierà con la degustazione del drink “Gin Basil Smash”, categoria Unforgettable, a base di gin, foglie di basilico, marmellata di arance, miele di asfodelo, succo di lime e soda. Un drink raffinato da non perdere per tutti gli estimatori del buon bere.

Da questa settimana lo Staff del Pineta Lounge Bar, che si trova ad Alghero in viale I Maggio, presenterà la Rubrica “Drink Of The Week” (Drink della Settimana), che potrà essere consultata presso le omonime pagine Facebook e Instagram. L’intera rubrica sarà curata dal nostro Bartender Francesco Cuccuru, stimato professionista e profondo conoscitore della materia. Il suo curriculum, nonostante la giovane età, può vantare, tra le altre cose, il secondo posto nella categoria “Sparkling”, ottenuto in occasione del concorso nazionale AIBES svoltosi a Roma nel dicembre 2019.