Complesso Archeologico Nuraghe Palmavera di Alghero: arriva “La moglie di nessuno”

La protagonista del nostro spettacolo è una di noi, una come tante, concentrata su una vita che nel tempo si è riempita di oggetti e svuotata di contenuti.Ma la vita la costringerà, per fortuna, a cercare di andare oltre. Ecco riaffiorare dalle note biografiche la sua straordinaria vicenda esistenziale fatta di militanza, di guerra partigiana in Francia e in Italia, la Medaglia d’argento al valor militare; ecco gli studi in filosofia, il diploma in filologia e letteratura portoghese all’università di Lisbona; la militanza nella sinistra socialista e i movimenti di liberazione dell’Africa e del Medio Oriente;la pubblicazione come autrice di diari, romanzi, saggi, raccolte di poesie.





La Joyce della scena si trova a interrogarsi sul significato attuale delle idee e delle azioni che Joyce stessa ci ha lasciato in eredità. La moglie di nessuno non è uno spettacolo su Joyce Lussu bensì uno spettacolo con e per Joyce Lussu. Cercando di allontanarci da ogni possibile agiografia, la drammaturgia propone una sorta di conversazione “involontaria” con Joyce, una conversazione in cui confluiscono il suo tempo e il nostro, i problemi con i quali si è dovuta misurare lei e quelli con cui ci misuriamo noi, il suo percorso, le sue convinzioni, i suoi dubbi e, insieme, anche i nostri. Il Festival NUR - con la direzione artistica di Giuseppe Ligios – è organizzato dal Teatro d’Inverno in collaborazione con la Coop. S.I.L.T. di Alghero, che cura la gestione del sito “Nuraghe Palmavera” e si inserisce fra le iniziative del ricco cartellone di “Alghero, finalmente vacanza” promosso dal Comune di Alghero insieme con la Fondazione Alghero.





Domenica 2 agosto alle ore 21 nel Complesso Archeologico Nuraghe Palmavera di Alghero va in scena "La moglie di nessuno", drammaturgia e regia di Virginia Martini, con Rita Atzeri la collaborazione di Matteo Procuranti, una produzione della compagnia "Il Crogiuolo" di Cagliari Joyce Salvadori Lussu per la maggior parte dei nostri contemporanei è solo la moglie del leggendario Emilio Lussu.