Assemini: con Logos/Cortoindanza teatro, arte circense e musica dal vivo

I fantasmi dei commensali di questa cena, famiglia allargata di ottocenteschi borghesi, rivivono nelle memorie dell’unico superstite, il maggiordomo. I personaggi si aggirano nell'ambiente rendendo fisiche queste memorie, raccontando tramite i vari linguaggi del corpo, della musica, della danza, un amaro passato che li lega a questa casa e nello stesso tempo presentando al pubblico chi erano e che relazioni avevano fra di loro. Il maggiordomo, personaggio cardine, ancora una volta servirà i suoi antichi padroni accompagnando il pubblico alla scoperta del mistero che vi è dietro la vicenda.





“Decliniamo la parola saziandoci di gesti e sguardi, atti e musiche che giungono da luoghi remoti, passaggi e partenze per altri immaginifici universi”, spiega Lucrezia Maimone. Una creazione capace di intrecciare diversi linguaggi artistici, risultato dell'incontro tra diversi artisti di provenienza sarda, nazionale e internazionale che costituiscono il collettivo “Gli Erranti” nato nel 2018, le cui radici risalgono al 2016 grazie al progetto di formazione artistica “Cantieri itineranti” di Tersicorea. Interpreti: Ado Sanna, Alessio Rundeddu, Amedeo Podda, Gerardo Gouveia, Davide Vallascas, Elie Chateignier, Elisa Zedda, Francesca Assiero Brà, Francesca Re, Ivonne Bello, Lucia Paglietti, Sara Perra, Sara Vasarri, violino: Elsa Paglietti; fotografia: Federica Peach; disegno luci: Tommaso Contu; produzione Tersicorea in collaborazione con Zerogrammi con il sostegno di Regione Sardegna MIBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Sabato 25 luglio 2020 debutta alle 21.00 presso il Giardino di Cocchiville, Assemini, la nuova edizione di “Clue” - danza in situ - costruzione di una drammaturgia per orti e giardini: regia, coreografia e ideazione di Lucrezia Maimone. Un sodalizio tra arte e natura che vede l'abbattimento dei limiti fisici del teatro. Anteprima della XIII edizione di Logos/Cortoindanza, diretta da Simonetta Pusceddu per Tersicorea che proseguirà con gli appuntamenti della programmazione estiva dal 23 agosto al 29 settembre, a Cagliari. Clue è una tavola imbandita in un salone in stile vittoriano, colma di frutta ed oggetti quotidiani, rimanda ad una cena che si è svolta in un passato remoto.