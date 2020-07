La tre giorni di City&City: Jazz, moda, cultura ed enogastronomia

È questo il leitmotiv di “City&City Sardinia Summer Events”, uno degli appuntamenti dell’estate algherese che si svolgerà il 25, 26 e 27 luglio nella suggestiva cornice del Complesso nuragico di Palmavera.







Organizzato nell’ambito del progetto “Salude&Trigu” dall’Associazione Culturale e dal Magazine “City&City”, in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari, Il Ministero dei Beni Culturali e la Fondazione Alghero, la tre giorni ha l’obiettivo di valorizzare le risorse del territorio, le aziende produttrici locali e il patrimonio culturale sardo. Tutte le manifestazioni saranno accompagnate da una degustazione di prodotti enogastronomici tipici forniti da aziende produttrici locali, le quali avranno la possibilità di far conoscere e apprezzare al pubblico i loro articoli in uno spazio a loro dedicato tramite un percorso di degustazione apposito.







Sono state pensate delle soluzioni che riducono al minimo l’impatto ambientale da parte della stessa manifestazione. le installazioni che supportano gli eventi sono totalmente reversibili, minimali e prive di effetti invasivi.





IL PROGRAMMA



Domenica 26, dalle 21.30, la regina della serata è la Moda: connubio probabilmente insolito quello della sfilata in un complesso nuragico che vedrà protagoniste quattro maison di moda sarde e 15 modelle.



La serata sarà presentata da Claudia Licheri con la fotografia di Mariano Marcetti e arricchita da un’ospite d’eccezione, la cantante folk Maria Giovanna Cherchi.



HILABELA è il marchio dello stilista Tore Oppes, l'arte che si indossa.

I suoi abiti hanno l’inconfondibile impriting del pittore Angelo Maggi.



Le opere dell'artista sassarese si riconoscono per le atmosfere e i personaggi femminili sognanti, dagli sguardi magnetici.



Le idee sartoriali e la pittura si fondono in un unico progetto.



Ogni quadro dà vita ad una collezione di pezzi unici; abiti e accessori diversi tra loro per modello uniti dai colori e dalla suggestione dello stesso dipinto.





La passione di Sara Ruiu per la sartoria nasce una volta finiti gli studi, soprattutto l’amore per gli abiti eleganti e di gran classe che le viene trasmesso dalla sua famiglia.



Consegue il diploma di "Stilista di Moda" a Milano, si specializza nell'alta moda e a giugno del 2019 arriva tra i finalisti del concorso Moda Movie presso Cosenza.



A febbraio di quest’ anno ha presentato la sua collezione alla fashion week di Milano. Arriva da Lanusei, si chiama Marco Marongiu e per l’occasione punta tutto sull’intramontabile raffinatezza del velluto nero.



La magia di questo tessuto, che trasmette al contempo potenza, stile e passionalità è il punto di forza della sua collezione. Giovanna Frisciano studia nella moda da quando aveva 15 anni.



La sua voglia di raccontare e di non accontentarsi diventa, col tempo, sempre più prepotente fin quando, nel 2018, pur avendo un posto fisso da dipendente, decide di lasciar tutto e ripartire da zero dando vita al brand FRISCIANO.





Viene premiata come talento emergente in svariati concorsi nazionali e la sua voglia di libertà e la convinzione che nella vita nulla è impossibile danno il via ad un progetto ambizioso, quello di creare un capo multiforme, dotato di mille personalità e conformazioni infinite.



La serata del 27 luglio sarà all’insegna della cultura e della civiltà nuragica:

Il tema sarà “LA CIVILTA’ NURAGICA IN SARDEGNA” – “STORIA E SCAVI ARCHEOLOGICI DEL NURAGHE PALMAVERA”.

h.20,00 visita guidata al complesso nuragico a cura del Dott. Luca Doro – archeologo specializzato in preistoria e protostoria, con la partecipazione del Prof. Alberto Moravetti docente di preistoria e protostoria all’Università di Sassari e del Dott. Mario Paddeu archeologo specializzato in preistoria e protostoria.

h.21,00 proiezioni, commenti e storia della civiltà nuragica in Sardegna all’ombra del maestoso nuraghe Palmavera con particolare riferimento allo stesso sito archeologico.







Introdurrà la serata la Dott.ssa Gabriella Gasperetti, funzionaria della soprintendenza ai beni culturali di Sassari. Commenti, argomenti, spiegazioni e illustrazioni saranno a cura del Prof. Alberto Moravetti, del Dott. Luca Doro e del Dott. Mario Paddeu.



È previsto un intermezzo musicale tra la visita guidata e le proiezioni.



Il 12 settembre alle ore 20.30 l’appuntamento è con la musica.



Mariano Tedde al piano, Nicola Muresu al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria, ovvero i TimePiece Trio che subito dopo il tramonto, delizieranno il pubblico del Palmavera con due ore di “scoppiettante” jazz con un repertorio mainstream che attinge dall'American Songbook fino a sfociare in composizioni originali ispirate al genere.