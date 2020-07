Alghero : sabato Stefano Nosei per JazzAlguer

Inaugurata con successo domenica scorsa con un doppio concerto della cantante Franca Masu, la rassegna JazzAlguer, organizzata dall'associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Paolo Fresu, propone questo sabato (18 luglio) ad Alghero (Ss) il suo secondo appuntamento e saranno decisamente altre sonorità e atmosfere a caratterizzare la serata con Stefano Nosei, sul palco allestito nello spazio de Lo Quarter a partire dalle 21.30.





In "Lovin' James", questo il titolo dello spettacolo, il musicista e cabarettista spezzino, accompagnato dalla chitarra di Andrea Maddalone, rilegge infatti, con la consueta leggerezza che ha sempre caratterizzato la sua comicità in musica, grandi successi del pop internazionale – come "Barbie Girl", "Satisfaction" dei Rolling Stones, "The Wild Boys" dei Duran Duran, tra gli altri – ma interpretandoli e cantandoli alla maniera di James Taylor, "il massimo cantore del lato delicato delle cose".







Stefano Nosei, voce e chitarra, coinvolge e accompagna il pubblico trovando attinenze e collegamenti con personaggi e storie della canzone italiana, e proponendo alcune ballads da "American Standard", il disco di James Taylor pubblicato lo scorso febbraio, insieme ad altri classici del grande cantautore statunitense, oltre alle canzoni di "Lovin' James", l'album del 2015 di Nosei con Maddalone (con Paolo Fresu, Rocco Tanica e Faso di Elio e le Storie tese, tra gli ospiti), da cui è nata l'idea dello show di scena sabato sera ad Alghero, tra concerto, teatro-canzone e cabaret.





Prossimo appuntamento in calendario per la terza edizione di JazzAlguer, sabato 25 luglio, con il trio del contrabbassista Salvatore Maltana, con Marcello Peghin alla chitarra e l'armonicista Max De Aloe;



il 3 agosto sarà quindi la volta del duo formato da Paolo Fresu (tromba e flicorno) e Daniele di Bonaventura al bandoneon, seguito cinque giorni dopo (8 agosto) dalla pianista siciliana Sade Mangiaracina con il cantante e suonatore di oud tunisino Ziad Trabelsi;

il 17 spazio a una formazione di primo piano sulla scena jazzistica sarda, il quartetto Roundella della cantante Francesca Corrias con il contrabbassista Filippo Mundula, Mauro Laconi alla chitarra e Gianrico Manca alla batteria, mentre il 30 agosto sul palco de Lo Quarter planerà il trio Timepiece di Mariano Tedde (pianoforte) Nicola Muresu (contrabbasso) e Massimo Russino (batteria) con la partecipazione del sassofonista Emanuele Cisi.





Sipario sulla rassegna il 3 settembre con il progetto Swing Duets della cantante torinese Valentina Nicolotti e della sassarese Denise Gueye, accompagnate dal trio del pianista Salvatore Spano, con Alessandro Atzori al contrabbasso e Ciccio Brancato alla batteria.





Per informazioni e prenotazioni:



ticket@jazzalguer.it, tel. 3288399504 – 3391161674.

Altre notizie e aggiornamenti sul sito www.jazzalguer.it e alla pagina www.facebook.com/jazzalguer.