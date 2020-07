Oristano: dal primo al 9 agosto la ventiduesima edizione di Dromos

Sarà un'edizione particolare la numero ventidue di Dromos: il festival organizzato dall'omonima associazione, nonostante le difficoltà derivanti dal Covid-19, conferma la sua presenza nell'estate dello spettacolo dal vivo in Sardegna, concentrando tra il primo e il 9 agosto (con una "appendice" l'11 e il 22) il fulcro del suo programma tra Oristano e altri centri e località della sua provincia – Cabras, Bauladu, Mogoro e San Giovanni di Sinis - con uno sconfinamento nel Nuorese, a Ortueri; un programma che spazierà come sempre su più latitudini e generi, con la musica a fare da attrattore, ma non senza incontri, presentazioni di libri, incursioni nei territori dell'arte visiva e altro ancora.







"Tentazioni a distanza" è il titolo che connota questa edizione di Dromos; un titolo "rimodulato", rispetto a quello già annunciato lo scorso inverno, che era semplicemente "Tentazioni", e che prende spunto da un noto aforisma di Oscar Wilde: "Posso resistere a tutto tranne che alla tentazione".

Ma, come scrive il critico d'arte Ivo Serafino Fenu nelle sue note introduttive al tema del festival, "per le regole imposte dalla pandemia, saranno, per il pubblico che da anni segue il festival, tentazioni parzialmente 'a distanza', facendo il verso alla didattica 'subita' dagli studenti, dai docenti e dalle famiglie al tempo del Covid_19.





Ma se la distanza si è spesso rivelata antitetica alla didattica così non può essere per le tentazioni che, in quanto tali, non possono rimanere inevase e necessitano di essere vissute 'in presenza', seppure con tutte le precauzioni del caso". Le tentazioni di Dromos saranno, come da tradizione, soprattutto musicali, ma non solo: "il festival continuerà a essere, nonostante il difficile periodo che tutti abbiamo vissuto e che in molte realtà si sta ancora vivendo, un evento caratterizzato dalla presenza di artisti di livello internazionale, nazionale e regionale, in una pluralità di generi musicali e artistici calibrati al fine di ottenere un'efficace sintesi tra dimensione globale e locale".







Tra i protagonisti del versante musicale del festival, oltre alla già annunciata Tosca (in concerto il 9 agosto a Cabras), ecco dunque Michael League e Bill Laurence (il 2 a Mogoro), i C'mon Tigre (il 7 a San Giovanni di Sinis), il Giornale di Bordo di Antonello Salis, Paolo Angeli, Gavino Murgia e Hamid Drake (di scena l'8 ancora a San Giovanni), l'Acoustic Duo di Dennis Greaves & Mark Feltham (il primo agosto a Ortueri), Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite con il loro progetto "Parientes" (il 5 a Oristano), mentre la scena musicale sarda è rappresentata da mumucs, Marino De Rosas, Maudits, Matteo Leone e Aranzolu Project.





In programma anche due conferenze-spettacolo di Valerio Corzani (il 3 e il 4 a Oristano) e, "in appendice" al festival, due momenti teatrali, con Beppe Severgnini nella "messinscena musicale" del suo libro "Diario sentimentale di un giornalista", e con Lella Costa che interpreta il monologo scritto da Franca Valeri "La vedova Socrate" (a San Giovanni di Sinis, rispettivamente l'11 e il 22 agosto).



Le arti visive trovano spazio con la mostra "virtuale" che condivide il titolo con questa edizione del festival, "Tentazioni a distanza".



In programma anche una serie di appuntamenti e incontri con artisti e altri ospiti proposti attraverso la collaborazione con Pitticcu, la "festa dell'immaginario" che ha raccolto consensi, lo scorso ottobre nella Città di Eleonora, con la sua originale proposta di eventi culturali.





È dunque un cartellone ancora una volta ricco di proposte variegate quello allestito da Dromos per questa edizione numero ventidue che si appresta al varo con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato allo Spettacolo e Attività Culturali e Assessorato al Turismo), delle amministrazioni dei Comuni coinvolti, della Fondazione di Sardegna, Tiscali, Cantina Bingiateris di Ortueri, Fondazione Oristano, e con la collaborazione di Sardinia Jazz Network, JIP Jazz Italian Platform, Rete Sinis, ‘Du festival, Consulta Giovani di Bauladu, Collezione Mameli, Pitticcu festa dell'immaginario, Museo Antiquarium Arborense, Associazione Sardinia Romana, Associazione di promozione sociale Mariposas de Sardinia, ViaggieMiraggi ONLUS, Radio Popolare, Tazenda, Heart of Sardinia, Fiera dell'Artigianato artistico della Sardegna, Sgfood di Stefano Marongiu, Ristorante da Attilio a Cabras, Hotel Mistral2 di Oristano, Libreria Bistrò Librid a Oristano e Ottica Erdas.