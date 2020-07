Prime anticipazioni per la 22a edizione di Dromos: arriva Tosca

Il festival organizzato dall'omonima associazione culturale, nonostante le difficoltà derivanti dal Covid-19, conferma anche quest'anno la sua presenza nell'estate dello spettacolo dal vivo in Sardegna, concentrando tra il primo e il 9 agosto il fulcro del programma tra Oristano e altri centri e località della sua provincia; un programma che spazierà come sempre su più latitudini e generi, con la musica a fare da attrattore, ma non senza incontri e incursioni nei territori dell'arte visiva e altrove.







Tra i protagonisti del cartellone, ormai prossimo alla sua forma compiuta, ci sarà Tosca, attesa a Cabras il prossimo 9 agosto per l'unica tappa sarda di "Direzione Morabeza", il tour della cantante romana all'insegna del suo nono album in studio: un viaggio musicale che la accompagnerà fino alla prossima stagione invernale nei teatri delle principali città italiane e di cui "Morabeza" – il disco prodotto e arrangiato da Joe Barbieri, e distribuito da Sony Music lo scorso ottobre - sarà il grande protagonista.







Artista eclettica, cantante e attrice con un'innata propensione per la ricerca e la sperimentazione, Tosca ha collaborato negli anni con artisti del calibro di Ivano Fossati, Nicola Piovani, Ennio Morricone, Chico Buarque, Ivan Lins, Riccardo Cocciante, Lucio Dalla, Renzo Arbore, Renato Zero e Ron, con cui vince il Festival di Sanremo nel 1996 con "Vorrei incontrarti fra cent'anni".







Targa Tenco nel 1997 nella categoria migliore interprete con l'album "Incontri e Passaggi", e nel 2019 per il migliore album a progetto "Viaggio in Italia" con il collettivo AdoRiza, lo scorso febbraio, al Festival di Sanremo, ha vinto il Premio Giancarlo Bigazzi e ottenuto il sesto posto nella classifica finale con il brano "Ho amato tutto", scritto da Pietro Canterelli.



Il prossimo 9 agosto, ad accompagnare Tosca sul palcoscenico di Dromos a Cabras – in piazza Stagno con inizio alle 21.30 - sarà una formazione quasi interamente al femminile, con Giovanna Famulari al violoncello e al pianoforte, Fabia Salvucci ai cori, Alessia Salvucci alle percussioni, e Massimo De Lorenzi alla chitarra.







La prevendita dei biglietti per il concerto, presentato in collaborazione con Rete Sinis, prende il via questo mercoledì, 8 luglio, alle 18, online e nei punti vendita del circuito Box Office. Un posto in poltronissima costa 25 euro (più diritti di prevendita); 20 euro in poltrona (più diritti).





Slitta invece di un anno il concerto di Niccolò Fabi a Fordongianus (OR) previsto per il 5 agosto, dopo il rinvio al 2021 del tour estivo del cantautore romano: l'appuntamento nel paese sulla valle del Tirso è dunque rimandato all'8 agosto dell'anno prossimo.



"Tentazioni a distanza" è il titolo che connota la ventiduesima edizione di Dromos: un titolo "rimodulato", rispetto a quello già annunciato lo scorso inverno, che era semplicemente "Tentazioni", e che prende spunto da un noto aforisma di Oscar Wilde: "Posso resistere a tutto tranne che alla tentazione".







Ora, come scrive il critico d'arte Ivo Serafino Fenu nelle sue note introduttive al tema del festival, "per le regole imposte dalla pandemia, saranno, per il pubblico che da anni segue il festival, tentazioni parzialmente 'a distanza', facendo il verso alla didattica 'subita' dagli studenti, dai docenti e dalle famiglie al tempo del Covid_19. Ma se la distanza si è spesso rivelata antitetica alla didattica così non può essere per le tentazioni che, in quanto tali, non possono rimanere inevase e necessitano di essere vissute 'in presenza', seppure con tutte le precauzioni del caso".





Le tentazioni di Dromos saranno, come da tradizione, soprattutto musicali, ma non solo: "il festival continuerà a essere, nonostante il difficile periodo che tutti abbiamo vissuto e che in molte realtà si sta ancora vivendo, un evento caratterizzato dalla presenza di artisti di livello internazionale, nazionale e regionale, in una pluralità di generi musicali e artistici calibrati al fine di ottenere un'efficace sintesi tra dimensione globale e locale".







Per informazioni, la segreteria di Dromos risponde al numero di telefono 0783310490 e all'indirizzo di posta elettronica dromos@dromosfestival.it.



Notizie e aggiornamenti alla pagina facebook del festival (http://www.facebook.com/dromosfestivalsardegna) e sul sito www.dromosfestival.it .