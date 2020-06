Cagliari: note per ricominciare dal Teatro di Castello

Un “Pensiero per la Sardegna” quale messaggio di speranza per tutti : è questo il sentimento che anima “Note per ricominciare”, un concerto che si svolgerà oggi 27 giugno, dalle ore 20 alle 22, all'interno del Teatro Civico di Castello, a Cagliari, rigorosamente a porte chiuse, ma in streaming, affinché tutti, anche se virtualmente, possano partecipare.







La diretta sarà trasmessa su Sardegnaeventi24.it, Ejatv.com e sulle pagine Facebook delle aziende aderenti.





La direzione artistica è di INDÒRU - Boutique del Suono Parteciperanno: Ilaria Porceddu, Lulli Lostia, Ramprasad Flavio Secchi, Renzo Cugis, Àghera Project accompagnati da:Andrea Granitzio - piano,Emanuele Contis - sax, Daniele Russo - batteria, Fabio Useli - basso e Samuele Dessì - chitarra.







Condurrà la serata Elio Turno Artemalle.



L'evento è patrocinato dal Comune di Cagliari.







Le aziende promotrici sono Atoms, Aymo, Bflows, Greenshare, Indoru, IPQ, Kitzanos, Lifely, Midsummer Agency, Mycomp, Porta1918, Relive Communication, Seopirates, Terra de Punt, The big wave.