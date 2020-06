AgriTeatrì: venerdì ai Vigneti "Le Onde in tempesta"

Prosegue anche nell’ultimo fine settimana di giugno il viaggio tra teatro, musica, cibo e arti in cartellone nella rassegna AgriTeatrí, che vede la direzione artistica di Ignazio Chessa. Venerdì 26 giugno Eliana Carboni e Stefano Dionisi porteranno in scena Onde in tempesta (prodotto da 7 in valigia), una lettura musicale dedicata al mare e alla tempesta. Grazie alle letture tratte da grandi autori come Conrad, D'Annunzio, Poe e Pascoli salperemo insieme verso nuove terre senza dimenticarci le piccole cose che ci circondano, e che da una semplice onda o da un terribile temporale, possiamo cogliere e raccontare qualcosa di eterno.





Sabato 27 giugno sarà di scena il concerto poetico Breviario per notturni campestri, con Massimiliano Fois (testi e voce), Quirico Solinas (chitarra, armonica e voce), Paolo Zuddas (percussioni) e Manuele Costantino (tromba), arrivato alla XV replica. Nello spettacolo, a metà strada tra teatro e musica, il sacro ed il profano si fondono tra musica, parole e ricordi, in una #Sardegna ancestrale e magica che riecheggia tra preghiere e rituali tramandati a fior di labbra, vibrazioni radio temporali di suoni d'altri tempi, la fine del mare, amori ermetici, attese in silenzio e canti dispersi nella notte. Il testo, opera dello scrittore Massimiliano Fois (Nemapress Edizioni – 2018) è arrivato alla terza ristampa e ha ricevuto il Primo Premio Poesia Edita al Premio Letterario Osilo. AgriTeatrí è il progetto nato dalla collaborazione tra Lo Teatrí di Ignazio Chessa con l’Agriturismo I Vigneti che hanno lanciato questo nuovo format che consente all’offerta culturale, teatrale e turistica di incontrarsi e continuare a esistere nel pieno rispetto di quelle che sono le esigenze di sicurezza post COVID.





Le serate sono pensate per chi cerca il fresco e la quiete fuori città e in cui ci si lascia avvolgere prima dalla performance e poi, una volta finito lo spettacolo, insieme agli artisti, ci si rilassa nel magnifico prato degustando un piatto tipico della tradizione sarda in tutta sicurezza e in bella e buona compagnia per un terzo tempo di condivisione e simpatia.

Il progetto si avvale del supporto di professionisti del settore dello spettacolo che con coraggio danno un segno importante di ripresa, dimostrando l’importanza di tutto il comparto per un rilancio delle economie turistico - culturali.







Prenotazioni Agriturismo I Vigneti tel. +39 328 1358566



e-mail info@ivigneti.com evento fb https://bit.ly/agriteatri-alghero.







Il programma di Luglio:



- venerdì 3 luglio > Celestiale con Maria Luisa Usai (voce) ed Ersilia Prosperi (tromba);

- sabato 4 luglio > La mia regina ha i baffi con Marta Pedoni e Alessio Pedoni | 7 in Valigia;

- venerdì 10 luglio > Mosca! Mosca! - serata Cechov Il canto del cigno con Roberto Bilardi | Performing Company I danni del tabacco con Jacopo Riu | Performing Company.



- sabato 11 luglio > La versione di Brontolo con Ignazio Chessa ed Ensemble Laborintus: Angelo Vargiu (clarinetto), Lorenzo Sabbatini (basso), Antonio Pitzoi (chitarra).



- venerdì 17 luglio > Tre Amici immaginari SHOW con Alessandro Scaramella, Aldo Milia, Andrea Coghene.



- sabato 18 luglio > Oltre il limite dei 50 con Ignazio Chessa e Claudio Gabriel Sanna | Lo Teatrí Alghero.



- venerdì 24 luglio > Camminando sotto il filo - Special Edition Le marionette di Nadia Imperio.

- venerdì 31 luglio > Viaggio musicale nel tempo (concerto) Anna Vilardi (violino) e Daniela Gonzalez (pianoforte).







Il programma potrà subire modifiche.

Gli spettacoli avranno luogo se si raggiungerà il numero di spettatori prefissato.