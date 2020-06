Canto pro sa terra mia: vince Salvatore Deriu di Macomer

Se lo è aggiudicato con la canzone "Deus ti Salvet Maria" accompagnato a fisarmonica da Antonello Salis, un concorso social organizzato dal gruppo storico culturale Solu in Sardu, con la collaborazione dell'Associazione culturale Alas in Bolu, per promuovere e valorizare la lingua sarda attraverso la musica.







Una inaspettata partecipazione di artisti da tutta la Sardegna, tra cui molti giovani, mostrando che la lingua sarda si colloca molto mede nei vari genere di musica, dal pop, rap, blues, al folk e tradizionale.







Hanno partecipato i seguenti artisti: Gavina Fiori con "non potho reposare", Giuseppe Carboni "Vivila", Antoni Casu 'presoneris", Rocce e vento "rundinedda", Shardans "si Alas giughia" Manuela Ragusa, Mario Pierno "Deus ti Salvet Maria", Vanessa Denanni "Sardos", Luigi Loddo "ite catzu blues", Frantziscu Garau "a tie Sardigna", Marco Muntoni "Nanna Corsa", Maria Teresa Pirrigheddu "a mama", Dr. Drer & CRC posse "S'ARRIU", Andrea Andrillo "su patriotu", Alberto Pala "Deus ti Salvet Maria".