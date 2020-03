Festival Barnasant: Davide Casu a Girona

Questo disco è il risultato del lavoro della Plataforma per la Llengua e Barnasants per incoraggiare il talento musicale emergente di Alghero, affinché possa eleggere la propria lingua, il catalano di Alghero, come strumento di comunicazione ed espressione artistica. Casu ha ottenuto il premio al miglior testo e il premio alla miglior musica, con la canzone Sant’Eulalia al Premi Andrea Parodi nell'ottobre del 2015. L’anno 2017 pubblica Poetica e l’album “Il Poeta” con il quale vince il Premi Mario Cervo, come miglior disco pubblicato in Sardegna. Durante il 2018 è finalista al Sanremo Rock e si presenta con il single Il Pittore.









Nel 2019 il pezzo Foglie di Mare, vince Voci di Maggio Giovani e per la prima volta è protagonista del Festival de Cançó BarnaSants a l'Harlem Jazz di Barcellona. Martedì 3 marzo, Costa Oest a Llevant arriva a El Foment di Girona, nuovo locale dedicato alla cultura popolare, alla musica e alla lingua catalana. Il concerto di Davide Casu sarà una delle prime attività. Giovedì 5 marzo, il CCC Octubre a Valencia vedrà il secondo appuntamento della formazione algherese, che terminerà il viaggio nel locale Wilde – Geese de Sabadell venerdì 6 marzo.

Prosegue attraverso il Festival Barnasants e la Plataforma per la Llengua la presentazione in Catalogna e nella Comunità Valenziana del disco Costa Oest a Llevant di Davide Casu. Il 30 gennaio scorso, il cantante algherese ha presentato il nuovo lavoro nella sua città, al Poco Loco, aprendo la programmazione del festival ad Alghero. Così come in quella occasione sarà accompagnato dai musicisti di sempre: Salvatore Maltana al basso, Paolo Zuddas alle percussioni e Bachisio Ulgheri alla chitarra.