Alghero: venerdì al Poco Loco Monste Castellà e Yasmin Bradi a concerto

I prossimi appuntamenti “algheresi” del Festival de cançó BarnaSants saranno a Valencia (5 di marzo) e a Sabadell (6 di marzo) con i concerti del cantautore Davide Casu che ha presentato il nuovo disco Costa Oest a Llevant ad Alghero nel mese di gennaio. In questo viaggio nelle terre di lingua catalana, dove farà anche un concerto a Girona presso il locale El Foment (3 marzo), sarà accompagnato da Paolo Zuddas alle percussioni, Salvatore Maltana al basso, Bachisio Ulgheri alla chitarra.

I biglietti sono in vendita presso la Biblioteca catalana, via Arduino n. 48 (carrer de Pa i Aigua), con i seguenti orari, dalle 10 alle 12 h lunedì, mercoledì, venerdì e dalle 17 alle 19 martedì e giovedì. Il costo è di € 5, mentre per i soci della Plataforma per la Llengua è di € 3. L’arrivo ad Alghero di Montse Castellà prevede 2 attività aggiuntive, venerdì 28 alle 18 h all’Istituto Artistico Musicale G.Verdi, via Simon 3, parteciperà con la sua musica a “I pomeriggi musicali”, attività gratuita e aperta al pubblico. Sabato 29 di febbraio alle 11:30 incontrerà gli alunni delle sezioni musicali della scuola secondaria di primo grado Grazia Deledda (Istituto comprensivo 2) in collaborazione con il Professore Paolo Zicconi.