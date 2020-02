Carraixali de l'Alguer: martedì il Carnevalino dei Bambini a Guardia Grande

La Matita invita i piccoli abitanti dell’agro e di Alghero a trascorrere quindi il Martedì grasso in compagnia e all’insegna del divertimento. E sempre in tema di eventi legati al Carnevale, all'orizzonte si sta presentando un evento, che per la sua specificità, è riservato agli scolari, è unico in Sartdegna come numero di partecipanti. Sabato, 29 febbraio , si terrà infatti, allle ore 15,00, Lo Carraixali de l’Alguer: “Ragazzinscena 2020: Fiabe antiche e moderne“. La straordinaria sfilata dei bambini delle scuole d’infanzia ed elementari alla quale rafanno da cornice figuranti, bande musicali, ,scuole di danza ed eventuali gruppi estemporanei con carro allegorico, cantanti e dj nelle piazze d’arrivo. La sfilata di sabato 29 febbraio prevede momenti di spettacolo, tra cantanti, esibizioni delle maschere e distribuzione di frittelle.











ll primo gruppo – costituito da circa un terzo del corteo – svolterà in via Gilbert Ferret, via Carlo Alberto per arrivare in piazza Civica dove verrà dato inizio alle musiche curate dai musicisti ed all’esibizione della scuola di ballo. Il secondo gruppo di figuranti, svolterà nella Piazza del Quarter dove verrà allestito un palco con dj; ci sarà l’esibizione finale di alcune scuole di ballo piccoli figuranti balleranno le danze mini club. Il terzo gruppo – formato da Associazione Pensiero felice, Band varie con seguito a piedi dei figuranti – terminerà la sfilata in largo S. Francesco dove sarà allestito un palco e i dj faranno ballare i piccoli figuranti con le esibizioni delle scuole di ballo. Contemporaneamente sarà dato inizio all’esibizione dei cantanti alle distribuzione ai figuranti di bevande e frittelle, con musica e animazione danzante. Seppure con un largo antecipo presentiamo il percorso : si parte da via Vittorio Emanuele, direzione Sassari, quindi si gira a destra in via Vittorio Veneto, via S.Agostino, a scendere con svolta a sinistra in via Nuoro. A metà percorso, in Piazza della Mercede, su un piccolo palco sarà allestita una postazione musicale, si terrà la presentazione dei gruppi con descrizione dei temi trattati, ogni gruppo potrà proporre la propria performance coreografica. Le maschere proseguiranno sulla via Giovanni XXII, poi XX Settembre , Piazza Sulis, Largo S. Francesco. qui il festoso corteo si divide in 3 tronconi o gruppi:

Non si sono ancora spenti gli echi della favolosa sfilata del Carnevale delle Borgate, che all'orrizzonte si presenta il Martedì grasso. L'appuntamento è per il 25 Febbraio dalle ore 16:15 presso il salone sociale di Guardia Grande dove terrà bamco l' XI° Edizione del Carnevalino delle Borgate, una grandiosa festa di Carnevale a misura di bambino. Il Carnevalino, ideato dall’associazione La Matita Giovani Onlus, è inserito nel programma de Il Carraixari de l'Alguer con il contributo di Fondazione Alghero,e prevede un pomeriggio di sorprese, animazione, baby dance, giochi a premi e frittelle per tutti i bambini.