La Sartiglia trasmessa in diretta Streaming HD





La Sartiglia è uno dei Best Events Sardinia, un evento internazionale capace ogni anno di catalizzare l'attenzione di migliaia di turisti e di diffondere l'immagine, la cultura e le tradizioni della Sardegna nel mondo. Per tale ragione, la Fondazione Oirtsano offre a a tutte le testate on-line, ai siti di informazione, ai portali del turismo o promozione culturale, l'opportunità di diffondere in maniera gratuita la diretta dell'evento.





Inoltre, attraverso i canali You Tube ufficiali della Fondazione Sa Sartiglia e di Ejatv, potranno essere condivisi decine di contenuti di approfondimento che consentiranno anche a chi non potrà essere a Oristano, di vivere la Sartiglia in ogni particolare e conoscere da vicino i protagonisti.









Le dirette: Domenica 23 Febbraoio: dalle ore 11.00 alle ore 18.30 , martedì25 Febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 18.30

Il 23 e 25 febbraio 2020 a Oristano si rinnova l’appuntamento con la Sartiglia. Grazie alla Fondazione Oristano e l'Idtituzione Sa Sartiglia ONLUS e alla collaborazione con EJATV anche quest'anno la Sartiglia sarà trasmessa in Streaming HD in 3 lingue (sardo, inglese, italiano).