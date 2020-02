Carnevale: divertimento e beneficienza al Ruscello di Alghero

Sabato 22 febbraio, nelle sale della discoteca “Il Ruscello” di Alghero, ci sarà una serata di divertimento e beneficenza. Al ritmo della migliore disco music degli anni ’70, ’80 e ’90, la festa di carnevale sarà anche l'occasione per contribuire fattivamente ad aiutare l'associazione Fuori di Zampa che da anni si impegna sul territorio a favore di cani e gatti abbandonati.







Ad aprire le danze alle 22:00 in punto, il live show di Mariano Melis e la sua band, seguito dai Dj’s Arturo Pirino, Roberto Macchiavello e Simon Luca. Nella sala dedicata ai ritmi caraibici sarà il maestro di ballo Diego Nieddu ad animare la festa con la salsa, la bachata e la kizomba.





«Il Carnevale al Ruscello - dichiarano gli organizzatori - è la giusta risposta a chi vuole andare in discoteca dopocena in una serata dedicata ad un pubblico over40, per ballare le migliori hit che hanno fatto la storia come “I’m your boogie man” dei KC & The Sunshine Band. Il nostro consiglio - concludono - è di arrivare in discoteca mascherati».









Foto: KC & The Sunshine Band