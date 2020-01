Al Carmine di Tempio salgono gli "Scrittori da palco"

Scrittori da Palco, idea dello scrittore Flavio Soriga, arriva a Tempio per coinvolgere, divertire, trascinare, far ballare o sobbalzare il pubblico in un viaggio lungo le storie e i caratteri dell'Isola. Contro ogni stereotipo la Sardegna sarà raccontata con ironia a più voci. A condurre Flavio Soriga e il giornalista Nicola Muscas. Assieme a loro ad alternarsi al microfono la scanzonata sarabanda degli Scrittori da Palco, il tutto accompagnato dalle note dell'Armeria dei Giganti di Renzo Cugis.Ci saranno anche Bachisio Bachis di Siliqua, Lalla Careddu, Michela Faedda e Valentina Sanna da Sassari, passando per Nicola Muscas di Cagliari e Giovanni Dessole da Nulvi.