In arrivo per la vendemmia "Il ritorno di Dioniso"









Stilisticamente “il Ritorno di Dioniso” è un brano rock con elementi di musica classica e per fanfare, che richiamano l’atmosfera di un corteo festoso che avanza a passo di marcia. Il video è un collage di opere pittoriche di differenti epoche, dal rinascimento al XX secolo, celebranti il mito di Dioniso e i baccanali. I VADE sono un complesso musicale nato dall'incontro tra rock e classicità. Eseguono in teatro opere musicali ispirate alla mitologia greca che si basano su codici espressivi contemporanei. I VADE si esibiscono indossando delle maschere quale omaggio al teatro dell'antica Grecia. Lo stile musicale si caratterizza per un approccio aspro, nel quale la durezza dei canoni musicali rock rimarca la drammaticità dei fatti narrati. I VADE hanno realizzato una trilogia di opere rock dedicata alla vita dell’eroe omerico Achille.“Dioniso, il Dio che si fece uomo” è una produzione della Casa di Prometeo.

È on line “il Ritorno di Dioniso”, il brano della band sarda dei VADE dedicato al Dio della mitologia greca. Il brano descrive l’ingresso dell’antica divinità in una città dei nostri tempi, accompagnato da un corteo di creature mitologiche, baccanti e ubriaconi. L’arrivo di Dioniso provoca l’istantaneo scatenarsi di gioiosa follia con piazze invase da folle festanti, orge, ribellioni, sconvolgimenti familiari, il tutto accompagnato dallo scorrere dell’inebriante vino. Il brano è il prologo del poema musica dei VADE “Dioniso, il Dio che si fece uomo”, (ispirato alla tragedia di Euripide “Le Baccanti”) che andrà in scena nel 2020 in corrispondenza con il periodo della vendemmia.