Porto Torres: concerto di Mauro Uselli in Basilica

ll musicista algherese Mauro Uselli terrà un concerto presso la Basilica di San Gavino a Porto Torres il prossimo sabato 18 gennaio a partire dalle ore 19 e 20. Il concerto rientra nel nuovo calendario 2020 della rassegna musicale Ascolta Classica organizzato dalla associazione musicale Archi e Primavera. I prossimi appuntamenti concertistici toccheranno le maggiori città d'Italia nel corso dell'inverno.





Mauro Uselli, flautista, ha avuto da sempre modo di farsi applaudire e catturare grandi consensi non solo in Italia ma soprattutto all'estero ottenendo premi e riconoscimenti per la naturalezza musicale e l'originalità nell'interpretazione talvolta singolare e sopra i righi. In questa occasione proporra' ancora un live dedicato alla musica di Bach rivisitato per il flauto solo, in programma studi, partite e Suites per violino, violoncello e strumenti a tastiera curiosamente trascritti per solo flauto. La serata è con ingresso libero.