Cap d'Any: oggi una grande vigilia con Dettori, gli Apollo Beat e gli Istentales

Ancora spettacolo subito dopo, alle 19.30, con gli gli Apollo Beat, altra band sassarese nata nel 2012, e alle 21,30 saranno gli Istentales il gruppo etno pop più amato in Sardegna, a chiudere la giornata ricca di eventi. Dettori, gli Apollo Beat e gli Istentales precedono la grande chiusura della notte di San Silvestro, quando, sempre sulla banchina Dogana, sarà la volta di Emis Killa, un idolo tra i più giovani, e il cantante e trombettista Roy Paci, apprezzato tra i più grandi, per una serata rap, ska, reaggae e rock steady. Alla mezzanotte il tradizionale spettacolo pirotecnico, ma poi si continua. Di seguito gli orari della notte di San Silvestro: ore 22.30 - Emis Killa in concerto, ore 00.00 - Spettacolo pirotecnico e brindisi di saluto al 2020, dalle ore 00.20 alle 2 - Roy Paci in concerto, dalle ore 2 - Dj set con DJ M20.