Cap d'Any a l'Alguer: tutto esaurito al Miramare per i gospel









Anche ad Alghero quindi i gruppo proveniente dalla Florida ha confermato l'alto gradimento da parte del pubblico sardo. Va ricordato che l'evento è inserito tra le manifestazioni del Cap d'Any algherese, e contiene un risvolto di grande solidarietà umana e cristiana : i diritti di prevendita saranno donati alla Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro.

Cinema Miramare di Alghero tutto esaurito venerdì sera per la straordinaria esibizione dei J.P. & The Soul Voice . Uno spettacolo di rara suggestione che ha entusiasmato il pubblico come testimoniano i calorosi applausi che hanno accompagnato questi grandi interpreti del soul e del gospel .