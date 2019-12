Alghero: sei band sarde sulla banchina del porto - Spettacolare anticipo del Cap d'Any

Un robusto e spettacolare anticipo della kermesse finale della ventesima edizione del Cap d'Any con una offerta di qualità musicale eccellente e che merita particolare attenzione in quanto si tratta di artisti di casa nostra, realtà musicali che hanno alle spalle percorsi professionali fatti anche di fatiche, lunghe attese e opportunità negate a differenza dei loro colleghi d'oltre Tirreno. Gli artisti che si esibiranno Domenica e Lunedì nella ormai classica location degli appuntamenti di San Silvestro avrebbero potuto tenere alto anche il cartellone dell'ultimo giorno del 2019. Domenica e lunedì la Riviera del Corallo offre agli appassionati della musica quanto di meglio la Sardegna può offrire. Di seguito il programma.





Domenica 29 dicembre alle 18 sul palco i Chichimeca, complesso fondato nel 2000 da Claudia Crabuzza, l'artista algherese che con il suo l primo disco solista, Com un soldat " ha vinto il Premio Tenco come miglior disco in dialetto e lingue minoritarie. Sempre domenica, ma alle 19,30, sarà la volta de ISikii band cagliaritana nata nel 2000 , un un collettivo di produttori e musicisti al servizio di un progetto fondamentalmente pop, con una particolare inclinazione per tutta la musica di matrice black. Una band tra le più apprezzate. Alle 21 il concerto dei Tazenda, gruppo fondato nel 1988 da Gigi Camedda, Gino Marielli e Andrea Parodi, e con loro si entra proprio nella storia della musica in Sardegna, uno dei primi gruppi rock etnico in Italia.









Lunedi 30 Dicembre alle 18 comincia Beppe Dettori Band cantante e chitarrista , artista che dal novembre 2006 al dicembre 2012 è stato la voce ufficiale dei Tazenda dopo la morte di Andrea Parodi. Alle 19.30 gli Apollo Beat , altra band sassarese nata nel 2012 con l’intento di riproporre il sound e le sonorità delle colonne sonore degli anni ’70, epoca in cui il fermento musicale e l’attività compositiva legati al settore cinematografico e radiotelevisivo raggiunsero il loro apice. Alle 21 un altro pezzo forte : gli Istentales il gruppo etno pop più amato della Sardegna.

