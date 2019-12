Al THotel il profumo della musica: Stefano Guzzetti e Lucia Dessy

STEFANO GUZZETTI. Studi di Musica Elettronica al Conservatorio di Cagliari, sue le musiche di alcuni booktrailer per Einaudi Editore (Haruki Murakami, Francesco Abate) e tra i film quella de ‘La nostra quarantena’ di Peter Marcias, con Francesca Neri e Moisè Curia. Ha firmato un contratto di publishing con la Mute Records di Londra. La sua musica su Spotify ha totalizzato circa 23 milioni di ascolti. Ha collaborato con gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana (Palermo, New York). L’estate del 2018 lo ha visto in tournee per il Giappone insieme al suo Ensemble. Il suo brano “1983” è stato recentemente pubblicato dalla prestigiosa etichetta tedesca di musica classica Deutsche Grammophon.

LUCIA DESSY. Laurea in Chimica e Tecnologie farmaceutiche, decide di seguire la sua passione e curiosità per il mondo dei profumi e degli odori alla Scuola ISIPCA (Versailles, Francia), una delle migliori scuole d’Europa per profumieri. Ha lavorato tra Milano e Venezia nel campo dell’arredamento olfattivo, nella creazione di fragranze su misura per eventi speciali e installazioni artistiche. Attualmente vive a Cagliari e porta avanti il progetto olfattivo con il marchio “DESSY parfum” continuando lo studio delle materie prime e lavorando nella ricerca e sviluppo di fragranze per esibizioni artistiche, eventi speciali, design di interni e esperienze multi sensoriali.