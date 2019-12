Alghero: sabato le canzoni di Natale nel mercato della Pietraia

Con la preziosa collaborazione delle scuole del quartiere e dell'associazione Pensiero felice, si darà vita ad una serata, quella di sabato 21, con canzoni di Natale, musica, letture ad opera dei bambini e non solo. A partire dalle 15,30, con il supporto all'intrattenimento da parte di Giulio Dore e Gabriella Puledda, le diverse classi si alterneranno sul piccolo palco realizzato all'interno del mercato, proponendo i loro speciali auguri per le festività. Ma non solo, durante tutta la serata e anche la mattina di domenica 22 dicembre, sarà allestita una piccola fiera - mercato, sempre all'interno del mercato, con alcune delle aziende certificate del Parco di Porto Conte che faranno degustare i loro prodotti di qualità, con la possibilità di acquistarli direttamente dal produttore.









Da sottolineare un'altra iniziativa molto interessante che si terrà la mattina di sabato 21 Dicembre, inserita anch'essa in questo speciale week end al quartiere. Alle ore 11.00, presso il giardino di Cuguttu - Taulera, fronte parcheggi ospedale civile, ci sarà l'"aperitivo all'archeogiardino", a cura della cooperativa Ecotoni. Qui verranno illustrati i recenti lavori di recupero e bonifica di un'area di pregio del quartiere, da sempre trascurata e abbandonata, nella quale ricadono anche delle importantissime testimonianze archeologiche, le domus de janas di Cuguttu, che, grazie al lavoro di queste settimane, sono tornate a risplendere e ad essere nuovamente visibili e visitabili. Il tempo e l'incuria le avevano completamente nascoste ed erano diventate, purtroppo, una discarica. Sarà l'occasione per visitarle sotto una nuova luce e per discutere tutti insieme di quale futuro dare alla zona, con i suggerimenti di chi voglia partecipare all'iniziativa.

Sempre nella mattina di domenica 22, attività in piazza mercato con il gruppo scout Alghero 4, apertura straordinaria del mercato civico e ci sarà un passaggio di alcune vetture d'epoca, in collaborazione con l'Aci Club di Sassari. L'intera iniziativa, oltre che il prezioso supporto della struttura comunale, comprese Fondazione Alghero e Alghero in House, gode del supporto di alcune aziende del quartiere e non, che si sono dimostrate da subito entusiaste di collaborare per la sua buona riuscita; tra queste Delicios di Oggiano che offrirà gratuitamente la merenda a tutti i bambini che parteciperanno, la floricoltura Dimarco, che curerà l'allestimento floreale del piccolo palco della manifestazione e la cantina di Santa Maria la Palma che ha gentilmente offerto i vini.