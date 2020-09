La favolose Mercedes Pagoda sbarcano in Sardegna

Nel corso del tour sono previsti eventi specifici in ogni località attraversata. L'evento costituisce, indipendentemente alle ricadute immediate, si pensi ad alberghi e ristoranti, souvenirs, ecc. costituisce una operazione promozionale per la Sardegna di particolare valore. I protagonisti del tour , provenienti da Germania e Austria, rappresentano una utenza medio alta , e la loro permanenza nell'Isola avrà la durata di 10 giorni.

Per iniziativa di un autorevole tour operator tedesco , Oscar Reisen di Augsburg , da oggi le strade della Sardegna saranno interessate dall'arrivo di 20 Mercedes Pagoda, vere e proprie auto d'epoca, che effettueranno con i loro equipaggi un tour turistico sportivo che attraverserà tutta l'Isola. L'iniziativa, la cui logistica in Sardegna è curata dal sassarese Giovanni Pala, con esperienza nel comparto turistico, prevede una serie di tappe che toccheranno i centri di Castelsardo, Osilo, La Maddalena, Caprera, Tempio, Oliena, Arbatax, Villasimius.