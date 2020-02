Velisti algheresi protagonisti della serie "Io Navigo" di SoloVela

Roberto Sechi e Giuseppe Marras, velisti algheresi conosciuti nel mondo delle regate d’altura per essere, rispettivamente, timoniere e prodiere dell’Adria 49 “Corto Maltese” dell’armatore Maurizio Sabia, sono stati ingaggiati dal direttore di SoloVelaNet Maurizio Anzillotti per una serie di lezioni sulla regolazione delle vele. SoloVelaNet è il primo media digitale italiano per numeri e statistiche e, attraverso il proprio canale YouTube diffonde una serie molto conosciuta dal titolo “Io Navigo" in cui si spiegano diversi argomenti sul mondo della vela in generale.





Per le lezioni dedicate alle regolazioni delle vele i due algheresi, a bordo di “Corto Maltese”, sono stati un valido supporto allo staff di SoloVelaNet e al vero protagonista del video, il campione di vela Roberto Ferrarese, famoso per partecipato alle olimpiadi di Mosca nel 1980, a due campagne di Coppa America con “Italia” in Australia e con il “Moro di Venezia” a San Diego, oltre che essere stato coach di "+39Challenge". Ferrarese è stato insignito per tre volte della Medaglia d’Oro al Valore Atletico e in Italia è riconosciuto come uno dei maggiori esperti di match-race. Per gli appassionati è possibile vedere il video sul canale YouTube di SoloVelaNet.