A settembre la Sea Cloud Spirit farà tappa ad Alghero e Porto Cervo

La compagnia di navigazione di Amburgo, la Sea Cloud Cruises, continua a scrivere la storia del suo successo con la "Sea Cloud Spirit”, una nuova nave a vela da crociera. Dopo la la prima "Sea Cloud" varata circa 40 anni fa e, nel 2001 la "Sea Cloud II", la nuova nave, ancora in costruzione, è appositamente progettata per la crociera di lusso. Il nuovissimo "Sea Cloud Spirit" è già in acqua dallo scorso 27 ottobre e attende solo di essere armata con gli alberi; è attualmente in fase di completamento e finitura presso il cantiere Metalships & Docks di Vigo, in Spagna. In queste settimane il marketing Sea Cloud è impegnato a presentare la nuova nave con un film di 40 minuti dedicato ai clienti e partner commerciali.





Wolfgang Heumer, responsabile delle attività di comunicazione di Sea Cloud, ha presentato personalmente la nuova nave: “Il lavoro è in perfetto orario. La nave sarà battezzata il 20 agosto, il viaggio inaugurale è fissato per il 29 agosto 2020 da Lisbona a Roma. Nella crociera previste tappe a Cadice e Malaga, Ibiza e Minorca e si ancorerà di fronte ad Alghero e Porto Cervo in Sardegna. La nave rimarrà nel Mediterraneo occidentale fino alla fine di ottobre, per poi essere utilizzata alle Canarie. Dopo aver attraversato l'Atlantico dal 9 al 24 novembre 2020, la "Sea Cloud Spirit" navigherà nei mari caraibici e attraverso il Canale di Panama.» Il tre-alberi sarà lungo 138 metri, avrà tre alberi che porteranno circa 4100 metri quadrati di superficie velica e ospiterà un totale di 136 facoltosi passeggeri.