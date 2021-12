Centro Studi Agricoli: solo pecore di razza sarda per la produzione del pecorino

"Ci siamo accorti - prosegue - che addirittura la DOP del Pecorino Sardo, nel suo disciplinare non prevede che il latte utilizzato venga prodotto esclusivamente da pecore di razza sarda. Una assurdità. L’assemblea del Consorzio Pecorino Romano , già lo scorso anno aveva deliberato, quasi all’unanimità, la regola che le produzioni della DOP Pecorino Romano fossero esclusivamente derivate dalla trasformazione di latte prodotto da pecore di razza sarda. Non capiamo perché in questi mesi non sia stata applicata la Delibera, ed oggi si debba ritornare a discutere dell’argomento. Non è plausibile, la voce che attribuisce al Ministero delle Politiche Agricole, la richiesta di non stabilire nessuna tolleranza sulla provenienza del latte trasformato a Pecorino Romano, una ingerenza che non trova nessuna giustificazione ad oggi. Come Centro Studi Agricoli, nei giorni scorsi siamo intervenuti pubblicamente sull'argomento ed oggi, a 2 giorni dall'assemeblea, vogliamo ricordare la nostra posizione.





1) Nessuna deroga nel disciplinare di produzione del pecorino romano DOP, che deve essere esclusivamente da latte prodotto da pecore di razza Sarda.

2) Una deroga potrà essere concessa, esclusivamente sul regolamento di controllo delle produzioni del Pecorino Romano DOP e nella misura di una minima percentuale, 3-5%, che permetterebbe una elasticità in caso di controlli a seguito di autocertificazione da parte dell'allevatore, al momento del conferimento al caseificio, sia cooperativo che industriale.

3) Le produzioni di latte prodotto da altre razze sia destinato a altre produzioni non a DOP, anche destagionalizzate.

4) Le produzioni di latte di pecora destinato alle produzioni DOP e in particolare alla produzione del Pecorino Romano DOP, sia proveniente da un ciclo alimentare prodotto almeno al 60% in Sardegna.





Questa è la posizione del Centro Studi Agricoli - conclude Tore Piana - facciamo un deciso appello a tutti gli allevatori affinché condividano questa posizione in sede di Assemblea ". Viene infine sollecitata anche una posizione da parte dell'assessorato Regionale All’Agricoltura : "non è concepibile che su argomento di questa importanza la Regione Sardegna sia assente ".