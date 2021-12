Laconi: si presentano i bandi per il Biodistretto

Oggi il direttore del Biodistretto, l’agronomo Aldo Buiani presenterà i bandi riservati ai distretti (il prossimo è in programma nel primo trimestre del 2022). Si tratta di bandi importanti (da un minimo di 4milioni di euro ad un massimo di 20 milioni) “in cui è fondamentale fare squadra ed arrivare pronti all’appuntamento” dice Alessandro Serra, direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra, tra i promotori dell’incontro di domani. Altro punto all’ordine del giorno dell’incontro-seminario di domani sarà la normativa sulla certificazione bio, argomento sentito dalle aziende agricole. Si presenterà in particolare la nuova normativa e la novità delle certificazioni di gruppo. A presentarle saranno i rappresentanti dei principali enti certificatori che operano in Sardegna. Giulio Burrai, Suolo e Salute; Marco Cossu, Bioagricert; Michele Senes, Icea; Federico Corona, C.C.P.B., Fabio Bianciardi, QCertificazioni; e il CSQA. Ad aprire l’incontro sarà il presidente Andrea Campurra che sarà chiuso dal direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra.

“Distretto Sardegna Bio”, che oggi (1 dicembre) fa tappa a Laconi per presentare agli stakeholder le opportunità che offre questo nuovo strumento. L’appuntamento è alle 11, nel cineteatro De Andrè in vico II Gramsci 8/9, e sarà incentrato sia sui bandi che sulle certificazioni, campo ostico per il mondo biologico. L’incontro si potrà seguire anche a distanza previa registrazione al link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIoduqvrDojE9IhasZfZEeggd9APFtw6DFw?fbclid=IwAR0Z6VGDcnvEbo3p9rQ_MwHVmhZXDnfsDUyAQANVI4u0knDUCim_HQdeoeQ “Stiamo incontrando tantissime aziende che mostrano interesse per il progetto del distretto Sardegna Bio e per gli argomenti che stiamo trattando – afferma il presidente del Distretto Sardegna Bio Andrea Campurra –. Ed infatti, oltre ai quattro programmati nei capoluoghi delle province storiche, su richiesta delle aziende stiamo proseguendo il tour”.