Il Cannonau Riserva della Sella & Mosca nell'Olimpo dell'enologia mondiale

Il Cannonau di Sardegna Riserva 2018 è un Cannonau in purezza, affinato nelle storiche cantine delle Tenute Sella&Mosca. Qui, il vino evolve sotto gli occhi esperti degli enologi: in un vino caldo, generoso e appagante, che riporta in tavola tutto il calore e la forza della terra baciata dal sole.Il bouquet è complesso, maturo e fine. I sentori freschi di viola tipici del vitigno sono ben integrati agli aromi di confettura, prugna, ribes nero e spezie orientali. Caldo, asciutto, armonico, con un leggero fondo di prugna e un’aristocratica nota di rovere. Nei vini Sella&Mosca è facile ritrovare i caratteri naturali del contesto in cui nascono: il sole, il vento, il mare, i terreni generosi e forti, la macchia e i suoi mille profumi. A prescindere dalle varietà e dalle pieghe territoriali, emerge in maniera netta il loro carattere mediterraneo, oltre alla capacità di mantenere le virtù della tradizione attraverso idee nuove. Energia ed eleganza, forza e finezza, calore e freschezza. Ogni vino cerca l’equilibrio virtuoso tra l’esuberanza che i frutti della natura portano in dote e il saper fare di chi li modella. Un connubio inscindibile, l’unico capace di forgiare una dimensione assoluta che rispetta lo spazio e va oltre il tempo.





Sella & Mosca nasce ad Alghero per mano dei due imprenditori piemontesi che le danno il nome: l’ingegnere Sella, nipote del famoso statista Quintino Sella, e l’avvocato Mosca. Era il 1899 e quell’impresa suona ancora oggi pionieristica, unica ed esemplare. Furono necessarie imponenti opere di bonifica per trasformare quelle vaste tenute in impresa vivaistica prima e vitivinicola poi. Prima le barbatelle, da cui prese vita l’azienda vivaistica, poi i vigneti crebbero. Infine la costruzione di una cantina all’avanguardia. Conta oggi 550 ettari di vigneto producendo un'ampia gamma di etichette. L’azienda che ha ridato turgore a Sella&Mosca, è il Gruppo Terra Moretti Vino. Tre regioni, sei cantine, sei modi diversi di vivere la bellezza dell’Italia.In Franciacorta Bellavista e Contadi Castaldi, in Toscana Petra, Tenuta La Badiola e Teruzzi, in Sardegna Sella & Mosca. Imprese che si riconoscono negli stessi valori. Fondato da Vittorio Moretti, il gruppo è oggi guidato da Francesca Moretti che ha dato avvio ad un processo di conversione “verde” di tutte le tenute intraprendendo strategie integrate di difesa biologica e portando innovazione nel campo della sostenibilità ambientale.

La storica azienda sarda Sella & Mosca, conquista la classifica della famigerata rivista americana, aggiudicandosi il 44° posto con il Cannonau di Sardegna Riserva 2018 superando grandi nomi dell'enologia mondiale. La “Top 100” 2021 by Wine Spectator è la più influente classifica enoica che, in questa edizione, conta ben 23 etichette italiane sulle 100 selezionate da tutto il mondo (erano 19 nel 2020) . “Siamo entusiasti di questo risultato, l’azienda lavora da sempre coniugando qualità, contemporaneità e rispetto per il territorio, al fine di valorizzare le peculiarità autoctone per farle conoscere al mondo intero. Questo risultato ci riempie di orgoglio e ci motiva a fare sempre meglio”, afferma Giovanni Pinna GM dell’azienda, le cui parole vengono arricchite da Francesca Moretti, Presidente del Gruppo Terra Moretti Vino di cui Sella & Mosca fa parte: “Abbiamo acquistato Sella&Mosca nel 2016 e fin da subito è stata palese l'altissima qualità raggiunta negli anni, sia in vigna che in cantina ma, insieme a Giovanni Pinna e ad uno staff di alto profilo, abbiamo accresciuto ancora di più il livello qualitativo, avvalendoci del know how che contraddistingue il nostro gruppo vinicolo.”