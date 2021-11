Il viaggio della Sardegna verso l'Unesco passa da Nuoro

Vargiu ha anche ricordato la grande coesione tra istituzioni e associazioni che, in tutta la Sardegna, sta sostenendo il progetto di valorizzazione della civiltà nuragica che indirizza verso una nuova prospettiva di sviluppo economico sostenibile, che ponga al centro l’incredibile valore aggiunto delle radici e della identità sarda. È quindi intervenuta l’archeologa Maria Ausilia Fadda che, sui temi della civiltà nuragica, terra’ domani un incontro con gli studenti dell’indirizzo turistico dell’istituto tecnico Satta, che si è in particolare soffermata sulla ricchezza di monumenti e di ritrovamenti del territorio nuorese. Ha infine chiuso Francesco Licheri, già presidente della provincia di nuoro che, nel dare la propria disponibilità al sostegno dell’iniziativa, ha raccontato l’esperienza Unesco del “canto a tenore”.

E’ stata presentata oggi in conferenza stampa la settimana nuorese a sostengo de “La Sardegna verso l’Unesco”. Nella sala di rappresentanza del Municipio, l’assessore Moroni ha fatto gli onori di casa, illustrando la mostra per immagini che sarà ospitata sino a venerdì nella galleria dell’Exme’ per poi essere accolta nella Casa dei Contrafforti durante il fine settimana, in occasione della kermesse “Mastros” sulle botteghe tipiche della tradizione nuorese. Ha poi preso la parola Pierpaolo Vargiu, Presidente de “La sardegna verso l’Unesco” per sottolineare come l’occasione nuorese sia sta la prima uscita pubblica dopo la prestigiosa inclusione dell’istanza nuragica nella tentative list dell’Unesco.