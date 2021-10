In preparazione a Neoneli un week end da favola: cuochi, cantine, artigianato e musica

Weekend a

(OR) all'insegna del piacere del palato:

sabato 20 e domenica 21 novembre

è tempo di

Wine, fregula e cassola

, evento enogastronomico promosso dal

per promuovere l'immagine del paese del Barigadu attraverso i suoi prodotti tipici; ampio spazio al vino, dunque, con una rassegna che vedrà la presenza di ben nove cantine del territorio, mentre ritornano due appuntamenti tradizionalmente in calendario ai primi di ottobre: la consueta

gara di cucina

, con sei cuochi impegnati nella preparazione di ricette originali a base di

fregula

, la caratteristica pasta di semola di grano duro, e poi il

pranzo tipico neonelese

con

fregula istuvada e

. Ad arricchire il programma della due giorni, la presenza di espositori di prodotti agroalimentari e di artigianato, vari laboratori e spettacoli musicali.

«

Wine, fregula e cassola

è il nome con il quale da oggi in poi si chiamerà il nostro evento enogastronomico, in onore dei piatti principe della nostra tradizione culinaria –

sa fregula

e

sa cassola

- e del vino» spiega il sindaco di Neoneli,

Salvatore Cau

: «Attraverso questa iniziativa, di cui annunceremo prossimamente il programma dettagliato, puntiamo a far conoscere il nostro territorio per le sue tradizioni legate al mondo rurale e alle sue produzioni, che vogliamo diventino il volano principale della nostra economia legata anche al turismo. Solo per quest'anno, in via eccezionale, l'appuntamento è a novembre, ma già dal prossimo si terrà nuovamente nel consueto periodo ai primi di ottobre.»

Wine, fregula e cassola

è organizzata con il contributo della

, dell'

e del

.





cassola