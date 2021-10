La qualità di Sa Marigosa accompagnerà i Giganti della Dinamo

OP Sa Marigosa. L'OP Sa Marigosa, è nata nel 1986 come Società Agricola giovanile e nel 2008 è stata costituita l'Organizzazione di Produttori, accrescendo e consolidando il suo peso nel settore ortofrutticolo sardo, tanto da garantire una migliore qualità dei prodotti ortofrutticoli attraverso l'attento controllo di tutte le fasi della filiera produttiva. Questa prospettiva di crescita, innovazione al servizio della tradizione ed elevata etica del lavoro nel settore dei freschi, è stata trasferita alla trasformazione dei prodotti sott'olio, nuova sfida e orgoglio dell'OP. L'amore per i prodotti della Sardegna è l'ingrediente fondamentale delle coltivazioni, che ha permesso all'azienda Sa Marigosa di diventare oggi la più importante organizzazione di produttori di melone e anguria in Sardegna, con altissime produzioni di carciofo di diversi cultivar, tra cui spicca il carciofo spinoso, leader del Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P.

Dinamo e Sa Marigosa ancora insieme: si conferma, per la quarta stagione consecutiva, la collaborazione tra queste due realtà isolane accomunate dagli stessi principi e dalla stessa autentica passione per la propria terra. Nella stagione 2021-2022 Sa Marigosa accompagnerà i giganti in qualità di silver sponsor continuando il cammino di condivisione iniziato nel 2018: un progetto basato non unicamente sullo sport ma soprattutto sull’immagine di una Sardegna che è terra di eccellenza in tutti i campi. L’azienda di Riola Sardo è una realtà produttiva in costante crescita sia nel settore dell'ortofrutta fresca sia nella trasformazione, con un forte orientamento verso un sistema di produzione sostenibile e il minor impatto ambientale per garantire una elevata qualità dei prodotti e il rispetto per la terra. Il commento del presidente della OP Paolo Mele: “Rinnoviamo questa importante partnership, per continuare a sostenere una delle eccellenze che meglio rappresentano il nostro territorio, orgogliosi e determinati a far crescere insieme la nostra terra”.