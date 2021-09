Cuglieri: il 24 di settembre si inaugura il Festival Sardinia Anima Mundi

L’arte, la musica, il teatro, la creatività: ogni evento sarà coerente con le tematiche di rigenerazione del paesaggio e della comunità, per spingere la ricostruzione, confrontandosi in laboratori e convegni in cui si discuterà di una nuova strategia di pianificazione del territorio con la sua molteplicità di paesaggi e produzioni, verso una visione condivisa nel rispetto della propria identità. Il primo appuntamento con “Cuglieri - Sardinia Anima Mundi festival” è per venerdì 24 settembre, giornata inaugurale, che si articolerà in tre momenti: nella mattinata alle 11, presso il Teatro dell’ex Seminario si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’intera rassegna, alla presenza degli Amministratori e della direzione artistica. Per rispondere alla voglia di ricominciare, ricostruire, rinnovare, verrà poi presentata la manifestazione “Rigenerare e tutelare il territorio. Le idee per il Montiferru”. Nel Teatro del Seminario, il Prof. Gianluigi Bacchetta, Direttore dell’Orto Botanico di Cagliari, illustrerà le tematiche che verranno poi affrontate il 2 ottobre nella tavola rotonda, dove saranno presenti esperti ed accademici che ascolteranno le proposte del pubblico e illustreranno le loro idee per la rinascita del territorio.





Sarà questa anche l’occasione per la presentazione ufficiale dell’Associazione Montiferru: aperta, libera e che funga da interlocutore responsabile e credibile con le istituzioni e con i soggetti portatori di interessi, con uno sguardo particolare agli oliveti e ai paesaggi naturali, simbolo della prosperità del Montiferru, colpito al cuore, ma già pronto a rigenerarsi. Il cuore creativo dell’Associazione sarà il Comitato tecnico scientifico che, avvalendosi di accademici ed esperti tecnici, costruirà le proposte di nuova rigenerazione del territorio, con tutti i suoi protagonisti, gli olivicoltori, gli allevatori, gli anziani custodi dell’antica memoria del fare e del rialzarsi in piedi, dopo ogni perdita. Obiettivo del confronto è l’elaborazione di un documento condiviso, punto di partenza per nuove pratiche di gestione del territorio. La giornata del 24 settembre prosegue nel pomeriggio: alle ore 17.00 presso l’Olivastro millenario, si terrà un incontro tra musica, poesia, testimonianze, per una elegia che celebra il grande patriarca, simbolo della devastazione prodotta dagli incendi in tutto il territorio.





Parteciperanno i musicisti Gianbattista Longu (violino) e Gianmatteo Zucca (chitarra classica), in collaborazione con la Scuola Civica di Musica del Montiferru. In serata un momento di profonda riflessione sui temi dell’ecologia: alle 21 nel Chiostro dell’ex seminario sarà il canto dei cori di Cuglieri “Sos Cantores” e “Su Cuncordu” ad introdurre e accompagnare la lettura di passi tratti dall’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Una serie di brani che invitano ad un nuovo rapporto tra umanità, natura e tutti gli esseri viventi. Le letture saranno affidate ad abitanti di tutte le età, a rappresentare la partecipazione dell’intera comunità. Il festival ospiterà molte attività collaterali, generosamente offerte da diversi artisti e operatori del benessere. Per la giornata del 24 settembre si segnala l’inizio di un dipinto murale a cura dell’artista Pina Monne, che realizzerà l’opera in collaborazione con gli abitanti. Sempre il 24 settembre e poi anche il 2 e 3 ottobre, grazie alla disponibilità offerta da scuole e singoli professionisti, si potrà partecipare a sedute di yoga, shiatsu e massaggi. Per le informazioni dettagliate su tutte le attività si invita a consultare il sito della manifestazione e la pagina facebook.

