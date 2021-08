La Sardegna tra le mete internazionali più esclusive per nozze e anniversari - Delphina propone viaggi “Liberi”

Dopo venti anni di esperienza nell’offerta per sposi e anniversari, il gruppo alberghiero nato dall’iniziativa di due famiglie galluresi, aggiunge ai pacchetti già presenti, la proposta Intense per le coppie più esigenti che soggiornano nelle tre strutture 5 stelle Delphina: l’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA a Palau, il Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA a Santa Teresa Gallura e l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA a Isola Rossa. Inoltre, una selezione di esclusive esperienze à la carte per viaggi personalizzati di sposi, coppie di fatto e anniversari, incluse le family moon, i viaggi di nozze con bambini e servizi dedicati anche ai più piccoli. Proposte fatte su misura per ogni singola coppia, con un ricco calendario di attività che punta ad un’immersione totale nel Nord Sardegna. Una proposta intensa fin dall’arrivo in hotel con un volo panoramico in elicottero che li accompagna dall’aeroporto all’hotel con vista spettacolare sulle isole dell’Arcipelago di La Maddalena.





Imbarcazioni private solo per due, guide in esclusiva per escursioni via terra e istruttori qualificati per tour in canoa che terminano con un bagno in una caletta nascosta. E ancora aperitivi al tramonto, cene romantiche sulla sabbia e persino un autista privato per il divertimento in Costa Smeralda fino a notte fonda. Destinazione famosa in tutto il mondo per le vacanze al mare, la Sardegna, isola al centro del Mediterraneo raggiungibile in meno di due ore di volo dalle principali città europee, diventa protagonista di un viaggio che mette al centro la libertà della coppia. “5 stelle non ci basta, - spiega Elena Muntoni, brand manager Delphina - Proponiamo un modo nuovo di celebrare i sentimenti di due amanti: farli sentire liberi. Liberi di scegliere, perché ogni coppia è diversa e speciale. In tutti questi anni, ci siamo resi conto che le coppie cercano viaggi e momenti solo per loro, per ritrovare quel benessere psico-fisico che solo una vacanza a contatto con la natura e una destinazione così suggestiva e esotica come la Sardegna è ancora in grado di offrire. Il nostro compito è quello di interferire il meno possibile con questa suggestione”.



Delphina hotels & resorts conferma la sua mission “5 stelle in libertà” anche per viaggi di nozze e anniversari. Una vacanza che mette la persona al centro, con i suoi desideri e senza formalismi, che valorizza uno stile di vita sano, l'accoglienza tipica della Gallura e punta alla scoperta dei suoi prodotti locali e genuini in cucina, fino alle escursioni via mare e via terra, senza rinunciare al comfort e all’eccellenza dei servizi. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde, proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di 3.536 tonnellate di Co2 ogni anno. Negli ultimi quattro anni circa 13.828 tonnellate risparmiate: l’equivalente della Co2 assorbita da circa 97765 alberi in un anno intero. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio "We are green®", creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura con un protocollo di buone pratiche.



L'azienda è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto "Genuine Local Food Oriented®", marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0. Per questo più del 70 per cento dei fornitori è nel raggio di 150 chilometri o sull'isola, con l'obiettivo di raggiungere l'80 per cento entro la fine del 2021. L'azienda dal 2018 è nella Lounge di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana-gruppo Euronext, per le aziende ad alto potenziale. Il catalogo Liberi, distribuito nelle migliori agenzie di viaggio in Italia e dal prossimo anno anche all’estero, è già consultabile e scaricabile online sul sito delphina.it. Un modo diverso per raccontare un Nord Sardegna spesso inedito, con un formato elegante e una narrazione che racconta i gesti più romantici di una coppia.

Parte dalla Gallura la sfida per includere la Sardegna tra le mete internazionali più desiderate per i viaggi di nozze e anniversari. Non più solo isole come le Maldive, i Caraibi, Bora Bora e le Seychelles. La Sardegna con le sue spiagge immacolate, cultura e tradizioni non ha nulla da invidiare alle proposte oltreoceano. Ad interpretare i desideri di relax e di avventura dei giovani sposi e delle coppie di lunga data, Liberi: il catalogo che presenta la nuova esclusiva proposta di Delphina hotels & resorts ( https://www.delphina.it ), migliore catena alberghiera italiana agli ultimi World Travel Awards e specialista da 29 anni delle vacanze nel Nord Sardegna con 12 hotel 5 e 4 stelle, 6 centri SPA e Thalasso, residence esclusivi e ville immerse in verdi giardini mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, gli Arcipelaghi di La Maddalena e del sud della Corsica e il Golfo dell’Asinara.