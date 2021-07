Le proprietà intellettuali degli artigiani sardi: anteprima del documentario di Sardegna Ricerche

Il documentario è una tappa del progetto “Punti di Frontiera”, nato per sostenere i saperi tradizionali anche attraverso conferenze, workshop, incontri formativi e occasioni di confronto tra tutti gli attori dell'ecosistema artigiano: istituzioni, artigiani, esperti di materiali e designer. Il documentario restituisce una narrazione attraverso le storie di dodici donne e uomini che hanno “il lavoro nelle mani” e raccontano la propria formazione, specificità artistica e passione con il commento di Emanuele Montelione, avvocato esperto in tutela della proprietà intellettuale. La proiezione sarà preceduta da un incontro con i responsabili del progetto “Punti di Frontiera”, gli autori del documentario ed Emanuele Montelione. La serata si svolge nell'ambito della rassegna di cinema all'aperto – Nottetempo28 del Cinema Odissea, all'ex Manifattura tabacchi di Cagliari, ed è a ingresso gratuito. In autunno il documentario sarà proiettato in diversi paesi della Sardegna.

Racconta di bellezza e maestria, di tradizione e innovazione il documentario “Il lavoro nelle mani – saperi artigianali in Sardegna, oggi”, che verrà trasmesso in anteprima a Sa Manifattura domani - venerdì 2 luglio - alle 21.30. Un viaggio nello straordinario patrimonio identitario dell'Isola attraverso le storie di 12 tra artigiani e artigiane, depositari di saperi, valori e linguaggi espressivi da tutelare e tramandare. In quest'ottica nasce “Il lavoro nelle mani”, ideato dallo sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche e realizzato dall’associazione Carta Bianca di Bologna.