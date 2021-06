Autunno in Barbagia riaccende i motori

Si inizierà il primo weekend di settembre e la sicurezza ovviamente farà da padrona. Sono allo studio protocolli e misure che possano permetterci di organizzare le manifestazioni rispettando pienamente le normative anti COVID-19”. “Nel 2020 – dichiara Roberto Cadeddu, Presidente Aspen- abbiamo voluto dare un segnale di speranza, organizzando Autunno in Barbagia in versione digital, con i video promo e social network: è stato molto bello e ha avuto un buon seguito, ma, diciamo la verità, vivere l’evento di persona è un'altra cosa. Le nostre aziende sono pronte a ripartire in sicurezza, è necessario fare di tutto per aiutarle e rientrare in piena operatività” Ricordiamo che nel 2019, ultima edizione dell'evento, i 32 paesi del circuito hanno ospitato 500k visitatori e 2500 imprese per 10 milioni di fatturato diretto realizzato dalle imprese del territorio.

La macchina organizzativa di Autunno in Barbagia si è rimessa in moto per la nuova stagione. Dopo qualche legittima incertezza legata alla normativa relativa ai grandi eventi, le amministrazioni comunali, la Camera di commercio di Nuoro e la sua azienda speciale Aspen hanno deciso di organizzare l'evento 2021. Agostino Cicalò, Presidente della Camera di commercio di Nuoro: “Sarà un'edizione particolare: tutti abbiamo voglia di riassaporare il piacere di stare insieme, visitare i borghi della Barbagia e trascorrere il fine settimana tra artigiani, buon cibo e tradizioni antiche. Le aziende hanno voglia di lavorare, il turismo deve ripartire anche nelle zone interne. Le amministrazioni comunali hanno partecipato a diversi incontri e si sta arrivando in questi giorni alla definizione di un calendario di eventi che rispetterà più o meno quello delle scorse edizioni.