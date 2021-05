Parte Archeologika: si comincia da Alghero

I quattro incontri tra i buyer Italiani e i seller sardi si svolgeranno nei giorni 12 e 19 giugno p.v., in sedi ed orari da individuarsi, nei comuni di: Alghero – 12 giugno; Cabras – 12 giugno; Barumini – 19 giugno; Nuoro – 19 giugno. L'incontro tra domanda e offerta avverrà “in presenza” nel rispetto della normativa di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19. Per ognuno dei quattro incontri è prevista la partecipazione di: n. 8 Buyer Italiani per ogni sede di incontri, n. 24 Seller Sardi per ogni sede di incontri, rappresentati da agenzie di viaggio/TO dell’incoming, strutture ricettive, società di servizi, associazioni archeologico-culturali, associazioni/gruppi di agriturismi. Ogni seller avrà a disposizione 10 minuti max per presentare la propria offerta a ciascuno degli 8 buyer presenti.











AVVISO PUBBLICO



IL Centro Servizi per conto della CCIAA individuerà, per ognuna delle sedi sopra indicate, n. 10 sellers rientranti nelle tipologie associazioni archeologico-culturali e associazioni/gruppi di agriturismi. Parimenti l'Assessorato provvederà ad individuare, per ciascuna delle sedi sopra elencate, n. 14 sellers rientranti nelle tipologie agenzia di viaggio/TO dell'incoming, strutture ricettive e società di servizi.AVVISO PUBBLICO https://www.csimprese.it/uploaded/Generale/Comunicazione/AVVISO%20bando%20Archeologika%20selezione%20siti%20culturali.pdf ARCHEOLOGIKA 2021- Un'Isola di storie antiche nasce con l'intento di promuovere a livello nazionale e internazionale l'immagine della Sardegna e del suo immenso patrimonio archeologico. Si tratta di un appuntamento di grande rilevanza che gode, del patrocinio del Mibact e conta su una proficua collaborazione con le Sovrintendenze archeologiche, le amministrazioni comunali interessate e il sistema delle imprese locali.

Nell'ambito del progetto denominato “Archeologika”, promosso dall’Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna per incentivare il turismo culturale nell'isola con particolare riferimento al segmento legato al patrimonio archeologico isolano, l'Azienda Speciale Centro Servizi promozionali per le Imprese dalla Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura di Cagliari-Oristano organizza, in collaborazione con la RAS, quattro momenti di presentazione della Sardegna rivolti ad una selezione di operatori italiani della domanda, interessati all'isola quale meta per tale segmento turistico. Gli incontri si svolgeranno a giugno ad Alghero, Barumini, Cabras e Nuoro e, nell’occasione, verrà data la possibilità agli operatori sardi di presentare ai buyer la propria offerta turistica.