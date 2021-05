Una favola moderna: la bambole di Betta - Una ceramista algherese che ha realizzato un sogno

Ma torniamo indietro: dopo il diploma alla Accademia Sironi di Sassari in scultura Elisabetta si rende conto di dover specializzare la sua preparazione professionale e così frequenta, per tre anni, la scuola di arti e mestieri Nicola Zabaglia di Roma. Tre anni di sacrifici, duri, lontana da casa, lavorando d'estate come stagionale nelle attività alberghiere per poter affrontare i costi della scuola di specializzazione durante l'inverno. Arriva l'attestato di ceramica , progettista e scuola dell'arte. Sembrava il raggiungimento di un traguardo ma era soltanto l'inizio di un'altro percorso : quello di aprire l'attività in proprio. "Ho potuto realizzare il laboratorio grazie a un finanziamento di Invitalia Resto al Sud -precisa - il mio progetto è stato approvato è ho avuto le risorse per avviare l'attività". Ma poi è arrivata la pandemia, il coprifuoco, la chiusura delle attività, una vistosa riduzione dei consumi a ogni livello.





Ma ora si parla di riaperture. "Stiamo aspettando da tanti mesi, speriamo proprio di poter ripartire e recuperare un anno e mezzo praticamente perduto". Le linee di produzione del laboratorio di via Caravaggio sono quelle tradizionali dell'oggettistica con una forte attenzione sulla ceramica che riproduce l'immagine della Sardegna storica e quella che riporta ai sogni infantili: le bamboline. Ma ora che la pandemia fa meno paura ci sono novità : oltre alla ripresa dei corsi a settembre Elisabetta Frau metterà in produzione due nuove linee che rappresentano la sua città".





"Si, il corallo e il riccio di mare - spiega - ci sto lavorando, sto svolgendo ricerche e approfondimenti, sperimentando nuove tecniche, realizzare due simboli di Alghero è quasi una sfida che riempie di orgoglio ma è molto impegnativa". Il futuro non sembra far paura alla giovane ceramista algherese che ha messo in cantiere un altro "sogno". "In prospettiva avrei bisogno di un laboratorio più grande - risponde - magari con un giardino dove sperimentare nuove tecniche per la cottura dell'argilla, più spazio anche per i corsi perchè c'è una buona richiesta di partecipazione, ma ora, da buona sarda, - conclude Benedetta - stò con i piedi per terra , ora voglio realizzare le creazioni con i simboli della mia città". Quando i sogni cominciano ad avverarsi.

Lavorare l'argilla, darle forma, cuocerla , darle colore , immagine e quindi vita. Era il sogno di una bambina algherese che fin da piccola si applicava per costruire pupazzi e bambole. E come a volte accade, il sogno di quella bambina ora si è avverato. In via Caravaggio ad Alghero, al numero 14, quella passione giovanile è diventata una realtà . Da poco meno di due anni è nata la Betta Ceramiche, di Elisabetta Frau, che oggi non è più una bambina ma una apprezzata artigiana nonostante il suo debutto nel mondo del lavoro e della produzione sia stato caratterizzato dalle tante difficoltà provocate dalla epidemia del Covid. "La pandemia non ha certo aiutato - conferma Elisabetta Frau - ma non abbiamo mai mollato, abbiamo ridotto l'attività, le visite, i corsi di laboratorio, che ora riprenderanno a settembre, ma siamo stati sempre presenti certi che prima o poi questa terribile esperienza sarebbe finita. Come sta fortunatamente avvenendo in queste ultime ore".