Una terra sempre viva: anche a febbraio - Conclusa On The Road di Sardegna Sacra

Dopo 3000 km e un mese intero di viaggio no stop, dal 1 al 27 Febbraio 2021, l'impresa di Ilaria Montis, archeologa e divulgatrice e Adriana Giangrande, fotografa e videomaker è terminata. 21+1 I video documentari pubblicati, 22 le trasmissioni in diretta giornaliere, 30 le località mostrate assieme a Guide turistiche e escursionistiche, associazioni, cooperative, imprese agrituristiche, e persone col desiderio di condividere storie e luoghi, arte, artigianato e cucina... e tanto altro.





Migliaia le visualizzazioni dei video su Facebook, Instagram e YouTube, ma sopratutto la presenza di uno zoccolo duro di entusiasti sostenitori è stata di grande supporto all’impresa. Un viaggio per rompere schemi e clichè sulla Sardegna, mostrandone la bellezza, la godibilità e la fruibilità a 360° nel mese meno turistico dell'anno, Febbraio, e in questo particolare momento nel quale la pandemia ruba la scena a qualsiasi altra cosa.





In secondo luogo verificare la capacità di costruire e rendere viva una rete informale di partners e sostenitori basata sulla circolarità e sullo scambio, realizzando un viaggio completamente a costo zero. Obiettivo raggiunto grazie all’ospitalità nei pernottamenti e nei pasti, e grazie alle donazioni libere utilizzate per pagare le spese vive del progetto e del viaggio.





Il viaggio si è svolto lungo un itinerario che ha coperto gran parte dell’Isola: dalla Marmilla, al Guilcer, dal Montiferru al Meilogu, fino ad Alghero per poi spostarsi in Anglona, toccare il Logudoro e arrivare fino all’estremità della Gallura a Santa Teresa. Il viaggio è poi proseguito verso sud, toccando le Baronie e passando per la Barbagia per arrivare in Ogliastra. Infine l’ultima settimana la discesa verso sud per raggiungere l’Iglesiente e le isole di Sant’Antioco e San Pietro, da cui sono risalite nel Campidano terminando nell’alta Marmilla, con due puntate nel Monte Arci.





Grande spazio è stato dato ai partner coinvolti, che hanno avuto la possibilità di raccontare il loro territorio e le bellezze naturalistiche, i loro beni culturali, le proprie attività e realtà. Una grande attenzione è stata data alla divulgazione di contenuti di qualità attraverso persone esperte e competenti, ma senza tralasciare l’aspetto più umano e autentico, emanato dalla passione e emozione del racconto e dalle storie personali dei protagonisti.





Si è voluto mostrare che l’immagine di una Sardegna immobile e cristallizzata, non corrisponde alla realtà dei fatti. I video di On The Road raccontano una realtà fatta di persone dinamiche che operano in piccole comunità e spesso tra mille difficoltà, spinti dalla passione e dall’entusiasmo. Ma raccontano anche una Sardegna che è terra d’approdo, di arrivo e di incontro, luogo di scambio e fucina di nuove idee, spesso nel rispetto della tradizione, a volte unendo tradizione e innovazione.





Martedì 9 Marzo, alle ore 20.30 Ilaria e Adriana terranno un incontro in diretta per condividere la loro esperienza personale. L’incontro sarà visibile su tutti i canali social di Sardegna Sacra. I video delle puntate, della durata variabile dai 30 ai 50 minuti, rimarranno online gratuitamente sui canali Facebook e YouTube di Sardegna Sacra, e in versione ridotta, su Instagram.





Playlist dei video su YouTube: https://bit.ly/ontrplaylist