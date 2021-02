In un video le bellezze delle strade dello zafferano

Il video vuole essere un invito a scoprire la cultura ancestrale di un territorio che, a partire dalla promozione dello zafferano, vuole recitare un ruolo da assoluto protagonista anche nel panorama del turismo culturale ed enogastronomico. “Lo Zafferano – ci racconta Nicola Ennas, Assessore ai Grandi Eventi di San Gavino Monreale, comune capofila della Rete dei Comuni – è l’indiscusso protagonista della trasmissione che potrete vedere in anteprima su Sardegna UNO domenica 7 febbraio alle 20:30.





Nel corso della trasmissione sarà possibile fare un viaggio a volo d’angelo sulle Strade dello Zafferano di Sardegna DOP e gustare un assaggio di tutto ciò che le comunità di Turri, Villanovafranca e San Gavino Monreale possono offrire a un viaggiatore attento e curioso” I tre paesi sono il cuore fertile del centro sud dell’isola, un territorio ricco di potenzialità dove si produce lo zafferano di Sardegna Dop, una delle spezie più care al mondo, ottima in cucina, e studiata da più di 2000 anni per le importanti proprietà antidepressive e neuroprotettive.





email: