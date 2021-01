Parte Sardegna Sacra On The Road: l'Isola è bella tutto l'anno (video)

Il progetto si svilupperà come un racconto di viaggio, un viaggio lungo un mese a bordo di un furgoncino volkswagen proprio nel mese più freddo e meno turistico dell'anno: Febbraio. Una sfida per mostrare che la Sardegna è bella tutto l'anno, ma anche per scardinare lo stereotipo di una Sardegna come meta soprattutto balneare. Un progetto che coinvolge operatori turistici locali di vario tipo come guide turistiche e escursionistiche, cooperative di gestione di siti archeologici, agriturismi, B&B e non solo.





Sardegna Sacra On The Road è realizzato a BUDGET ZERO, una scommessa basata scambio e circolarità: le spese di vitto e alloggio vengono ammortizzate grazie all'ospitalità dei partner, mentre le spese vive sono coperte tramite donazioni dei follower e sostenitori del progetto. In cambio questi ultimi riceveranno dei voucher di pari valore da utilizzare come sconto per Viaggi ed escursioni. Si può contribuire anche tramite l'acquisto di T-Shirts e gagedts fornite dal laboratorio artistico Makokko di San Sperate, che sponsorizza il progetto.





L'itinerario è stato costruito a partire da una call to action in cui si invitavano gli aspiranti partner a inviare le proprie proposte. Semplicemente unendo i puntini Ilaria e Adriana hanno così costruito un percorso che tocca quasi tutta l'isola. Innovativo anche il palinsesto narrativo serrato, che prevede un video in diretta ogni giorno alle 8.00 del mattino, durante la quale verranno svelate le tappe della giornata.













link: https://www.youtube.com/watch?v=4z4ZA3FU_ek&feature=emb_logo



https://www.youtube.com/watch?v=Iy70MEetYBg&feature=emb_logo OGNI SERA ALLE 20.00 verrà trasmessa una puntata di ben mezz'ora, con le riprese svolte durante la giornata. Il viaggio sarà pubblicato giorno per giorno nei canali social Facebook, Instagram e YouTube di Sardegna Sacra. L'inizio del tour è preceduto dalla PUNTATA 0, che sarà girata e pubblicata Giovedì 28 Gennaio.link:

Il 1° Febbraio comincerà l'avventura di Sardegna Sacra On The Road, progetto ideato dall'archeologa Ilaria Montis, creatrice di Sardegna Sacra e dalla fotografa e videomaker Adriana Giangrande alias Viaggio Parallelo, entrambe esperte conoscitrici dell'isola e con la Sardegna nel cuore. “Un progetto che nasce dal bisogno di raccontare, vivere e far vivere in prima persona, condividere e spiegare la Sardegna, la sua storia e le sue testimonianze di civiltà passate, la sua natura selvaggia e suoi infiniti colori, le tradizioni e la cultura, le storie di persone vere”.