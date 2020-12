Domani a Dolianova si chiude il festival D'Esperienza

L’appuntamento sarà

Durante il festival, grazie alla presenza di numerosi ospiti, Dolianova e il suo territorio hanno infatti messo in mostra le loro eccellenze in ambito artistico e agroalimentare, coinvolgendo gli spettatori da casa che sono stati così protagonisti dei numerosi laboratori proposti dall’associazione Atobius. Una modalità innovativa che ha consentito di superare le ristrettezze imposte dalla pandemia, in vista di una seconda edizione che si spera poter essere non più condizionata dall’emergenza sanitaria.





La prima edizione del festival “D’Esperienza - Turismo Esperienziale a Dolianova”, dunque, si chiuderà con un doppio appuntamento: il primo, alle 11 e dal titolo “Arresojas”, sarà dedicato alla costruzione del coltello artigianale sardo e vedrà protagonista il coltellinaio Gianni Cogotti. Dopo un inizio da autodidatta, Cogotti è diventato un vero e proprio maestro in quest’arte, fino a riuscire a produrre una vera e propria opera da record: un coltello lungo due metri e mezzo dal peso di ben venti chili, a dimostrazione di una straordinaria capacità che sarà mostrata nel corso dell’incontro.





Il festival si chiuderà invece nel segno della cultura e delle tradizioni popolari con l’esibizione a partire dalle 12 del gruppo folk Città di Dolianova. Nato nel 1968 su iniziativa di alcuni giovani e con lo scopo di far conoscere e rivivere le tradizioni e i costumi del Parteolla, da allora il gruppo (composto da circa un'ottantina tra soci sostenitori e soci ordinari) è rimasto sempre in attività, esibendosi in numerosi festival e manifestazioni in Italia e all’estero.





Anche in occasione del festival il gruppo proporrà i nove tipi di ballo che lo hanno reso celebre (“Ballu de su Muccadori”, “Sa Sposa, “Ballu Pattiollesu”, “Danza Froria” e “dei Spiccioccusu”, “Sa Stella”, “S’Arrusciada”, “Su Brinchidu” e “Su Passu a tresi”), per uno spettacolo che chiuderà la manifestazione e darà idealmente appuntamento alla seconda edizione del festival. Il festival “D’Esperienza - Turismo Esperienziale a Dolianova” è realizzato dall’associazione Atobius con il sostegno dell’assessorato al Turismo della Regione Sardegna e del Comune di Dolianova, e in collaborazione con Culture Sardinia, le Strade del Gusto e L’Accademia.

